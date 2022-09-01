「星漢燦爛」奠定當紅流量花旦地位 趙露思憑什麼

趙露思(左)、丁禹兮在「傳聞中的陳芊芊」中，角色成長背景對男女尊卑態度大不相同。（圖：WeTV提供）

23歲的中國女星趙露思近來憑藉兩部大製作古裝劇「且試天下」、「星漢燦爛·月升滄海」接連受到討論，幾乎是中國新生代女演員中「霸屏」率最高的當紅流量花旦，且不僅是古裝劇，演出時裝劇也頗受歡迎，「宜古宜今」、部部「旺夫」，演技在線，受訪時也經常可見她的高EQ應對，有在追陸劇的觀眾，想不知道她都難。

趙露思從兩年前一部「傳聞中的陳芊芊」暴紅後，這兩年的作品一部比一部受矚目，觀眾甚至看到女主角是她，就會毫不猶豫「加入片單」，追了劇之後更是樂得嗑她與男主角的CP，經常戲播完了還「躺在坑裡」。趙露思雖然長相清秀可人，但在美女輩出的演藝圈並不算是特別漂亮，卻能深得觀眾喜愛，與她自身散發的內在魅力大有關係。

這幾年趙露思作品包括「我，喜歡你」、「國子監來了個女弟子」、「且」劇、「星」劇，而她演出的角色，從來都不是柔柔弱弱的「傻白甜」，尤其「且」劇、「星」劇及「月」劇，都是男女雙強、並肩同行的「古裝劇女強人」，打破傳統中國婦女較式微、重男輕女的刻板印象，或許也因此更受到女性觀眾喜愛。

「傳」劇中的設定，「陳芊芊」就成長在「女尊男卑」的國度中，而男主角丁禹兮飾演的男主角「韓爍」成長背景卻完全相反，盛行「男尊女卑」風氣。這樣的設定，似乎造就了趙露思日後幾乎都是演出「不服軟」的女主角，包括在時裝劇「我，喜歡你」飾演廚師，也和男主角（林雨申飾路晉）大玩「鬥菜」。

「且」劇中，趙露思和楊洋皆是擁有一體兩面的身分，在江湖上是齊名的高手，在家國中是繼承王位的公主、王子。趙露思曾在受訪時形容這部戲，最吸引她的是劇中「雙向奔赴的愛情」，「雙方都強，兩個人都站在各自的頂端上再相見，這種愛情是富有使命感的愛情。」

「星漢燦爛」與「月升滄海」是接連的故事，以男女主角訂親為分界點分為上下兩部，但沒有間斷地播出，讓戲迷一次看個夠。趙露思飾演的「程少商」雖一開始是家族中最不被受重視的女娘，和吳磊飾演的「凌不疑」大將軍似乎有天差地遠的距離，但其實在一開始的「宅鬥」戲碼中，就可見她的聰明機智、心細手巧，「凌不疑」連她的面都沒見到，就已被她的處事應對吸引，認為是可並肩同行的伴侶。

連接「星」劇與「月」劇的訂親戲碼，堪稱全部戲劇最重要、最有看頭的經典場面，凌不疑的堅定愛情令人動容，程少商呈現的情緒卻是親情糾葛，多重複雜的情感交織，讓人看得目不暇給。

程少商從小和媽媽分離、母女情淡，再聚首時她是最叛逆的「青春期」（劇中提到她「及笄之年」，即是15歲），「阿母」認為她屢教不改，即使皇帝下旨訂親，看似是個好歸宿，阿母卻替她反對，稱女兒「缺乏管教、頑劣不堪」、「配不上」凌將軍，幾乎在大庭廣眾下把女兒批評得一文不值。

這段訂親戲碼趙露思台詞不多，表情演出卻很精采，她先是對凌不疑的告白措手不及，因當時的程少商雖對凌不疑有好感，但不到情愛；後又聽到媽媽對自己的百般不看好，在大眾面前也只能眼淚往肚裡吞，甚至同意母親對自己的批評；隨後又被凌不疑肯定「全天下最好最好的女娘」感動的一蹋糊塗，似是賭氣、又似受到感動般的答應婚事，一句「願高攀凌將軍一次」，為上部曲畫下完美的分號。

下部曲展開小夫妻戀愛節奏，很寫實的有伴侶間的甜蜜、磨合，因著角色設定也不免上演虐心戲碼，而程少商的角色設定「睚眥必報」，幾場報仇戲碼也讓人看得大快人心，最終她從鬼靈精怪的少女，成為捍衛家國的女戰士，趙露思毫不做作地演活角色，也讓觀眾有種跟著「程少商」一同成長的感觸。

趙露思出道僅四年，作品一部一部上檔，但從她受訪片段，以及平常自曝的小視頻中，可見她心理素質很強大。例如她對於工作接不停，是否有想過要休息？她老實笑答：「誰不想每天躺著。」演員工作有時不那麼穩定，她認為人都是有工作就想休息、在休息就想趕快工作，因此最好的態度就是「感受、珍惜當下」，「如果有落的時候，那就是我可以休息的時候。」

對於抗壓力，趙露思也很早就有體悟，她坦言出道後以新人之姿扛下女主角的第一部作品讓她壓力特大，但她自此後就能轉念：「雜念太多其實感受不到表演，就不知道是快樂還是不快樂，就覺得很難受。」於是告訴自己：「這場戲就這麼一次機會，要留做我心目中最棒的角色。」雖然每拍一部作品都有壓力，但她也都「一視同仁」，每部戲都盡力演出，「不是說戲大製作我就好好演，小製作就不好好演。」