MTV頒獎典禮出現強尼 安珀妹批惡心：希望他們沒女兒

安珀赫德的妹妹惠妮。(路透資料照)

強尼戴普逐漸走出被前妻安珀赫德指為「家暴 男」的陰影，除了接演新的法國電影 外，還應邀在本屆MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮上客串演出太空人 ，雖是事先錄製再以投影方式呈現，卻給觀眾相當多的驚喜，也成為典禮上的大亮點。不過安珀的妹妹惠妮再度開砲，稱MTV此舉「令人惡心」而且無所不用其極，還寫道：「希望做這決定的人沒有生女兒。」繼續表明支持自己姊姊的立場。

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強尼戴普在MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮上驚喜客串演出太空人。圖／摘自IG

雖然安珀赫德家人與親友至今還沒有背棄她，然而她在公眾面前的形象並未有太大的好轉，她的支持者與力挺強尼戴普的人們依舊在數量上有顯著的差距。

兩人誹謗官司打到現在，強尼只被判賠她200萬美元，而他光是賣掉自己的780幅親筆畫，就賺進360萬美元，完全不用擔心付不出賠償金，不過安珀被判要賠給強尼千萬美元賠償金，就算賣掉加州的房子，也只拿到百萬美元，遠遠不及千萬這個數字，財務狀況比強尼糟糕不少，也難怪她要積極爭取上訴。

安珀赫德(左)與妹妹惠妮。(Getty Images資料照)

除了財務問題外，唱衰安珀的聲音始終不斷，近日「水行俠2」檔期要再延幾個月到明年的年底，馬上有耳語稱那是因為電影公司要把安珀之前拍畢的鏡頭全部剪光，改由「冰與火之歌：權力遊戲」的艾蜜莉亞克拉克來接手，所以需要多一點的後製時間。

當然外界目前還沒有把這當作是確定的消息，因為早在安珀和強尼的家暴爭議開始被炒起來，就有一堆不滿安珀的網友要求電影公司把她換掉、力拱艾蜜莉亞頂替，而導演溫子仁就是沒有放棄安珀，即便把她的戲份改少，還是用她拍完了整部片。