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二度強脫小姐胸罩還開視訊...香川照之淫行過程全曝光

記者李姿瑩／即時報導
香川照之在「半澤直樹」停拍期間上酒店尋歡。圖／摘自推特
香川照之在「半澤直樹」停拍期間上酒店尋歡。圖／摘自推特

在「半澤直樹」中飾演大反派的香川照之，爆出性騷擾酒店女公關，醜聞延燒數日。今日媒體披露他伸出鹹豬手的過程，不堪入目的淫行幾乎讓他專業演員的形象全毀。

香川照之日前公開道歉後，雖有可能面臨約594美元的違約金，但TOYOTA等廣告金主並未與他切割，不免令外界聯想，或許廠商也默認男性本「色」。「週刊新潮」收到目擊者爆料，香川照之在酒店行為嚴重脫序，早就已經等於犯法。

當時2020年3月疫情爆發，「半澤直樹」續集因此停拍，香川照之趁空到銀座高級酒店消費，起初態度親切並無異樣，幾杯黃湯下肚後，他逐漸開始失控，跳上沙發熱舞，借酒裝瘋對媽媽桑、小姐動手動腳。

銀座酒店本就賣笑不賣身，香川照之卻大膽地把手伸進女公關的衣服裡，脫下對方內衣讓大家傳閱聞香。因為有他帶頭，其他酒客也開始跟著大講淫詞穢語。進退兩難的女公關隨後遭到香川照之強吻，並搓揉胸部。其他小姐看不下去，趕緊叫來服務生，讓該名女公關得以暫時脫身。

結果慌亂間她忘了拿走名片和手機，穿好內衣的她只好硬著頭皮回到包廂。香川照之再度伸手把她的內衣脫掉，並開啟視訊通話，打給歌舞伎後輩炫耀手上的「戰利品」。幸好外面同事發現異狀叫她出來，這才讓該女順利逃離狼爪。

受害的女公關羞憤難當，熟客也因騷動紛紛過來安慰她。但這已經造成女公關內心創傷，她沒多久就決定提告，但不是要告香川照之，而是告店裡的媽媽桑沒有阻止這一切。後來女公關自行撤告，至今都不想在電視上看到香川照之。她在訴狀中提到，即使不看他參與的戲劇和節目，也會看到他的代言廣告，心中陰影揮之不去。

她也不願受訪，如今事發經過曝光，特別提到她連看到有香川照之的TOYOTA廣告都覺得痛苦，相信金主們可能會重新衡量，要不要繼續讓香川照之代言自家品牌。

香川照之在社群上營造充滿活力的正面形象。圖／摘自推特
香川照之在社群上營造充滿活力的正面形象。圖／摘自推特
香川照之的工作之一是兒童教育節目。圖／摘自推特
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性騷擾 疫情 手機

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