具俊曄音樂祭High1小時 甜藏驚喜送大S

「S2O Taiwan潑水音樂祭」在爭議中開趴。記者李政龍／攝影

「S2O Taiwan潑水音樂祭」今、明兩天舉辦，先前主辦單位斯邦奈表明等CL、Yellow Claw、R3hab大牌都不會登台，引起網友反彈，雖然主辦單位強調並不會退票，雖在消保官介入下似乎有所軟化，只是仍狀況不明，主辦單位最後仍邀來「國民姐夫」具俊曄 、「電音界小賈斯汀」丹尼艾維拉出席演出。

海外大咖都缺席，「國民姐夫」具俊曄今晚仍出席，並展開長達1小時的DJ表演，一連串炸到不行的歌曲，把現場氣氛越炒越HIGH，特別是當招牌歌曲「Bing Bing Bing」前奏響起時，台下尖叫聲不斷，搭配現場噴到5層樓高的水柱，全場觀眾濕成一片狂歡。除了招牌曲，具俊曄也為了今天的演出特別準備了「This is love」、「Destiny」兩首歌，是特別準備要送給老婆大S 的驚喜，相當甜蜜。

上周來台完成隔離3+4的Danny Avila在S2O Taiwan壓軸登場，開場第一首歌立刻炒熱全場氣氛，帶來他的招牌歌曲「End Of The Night」，台下觀眾濕身跳成一片、HIGH到最高點，到了表演結束前他感性告白台灣粉絲：「我愛你們！」並相約明天活動再相見。