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湯姆漢克斯毛遂自薦 演出「木偶奇遇記」老木匠

記者陳建嘉／即時報導
金獎影帝湯姆漢克斯(右)扮演「木偶奇遇記」老木匠。圖／Disney+提供
金獎影帝湯姆漢克斯(右)扮演「木偶奇遇記」老木匠。圖／Disney+提供

金獎影帝湯姆漢克斯加盟迪士尼電影，演出「木偶奇遇記」的老木匠，竟是毛遂自薦？

迪士尼經典動畫「木偶奇遇記」今日公開最新正式預告和主視覺海報，由奧斯卡金獎大導勞勃辛密克斯領軍執導，帶領飾演老木匠「蓋比特」的湯姆漢克斯、小木偶「皮諾丘」班傑明伊凡愛因斯沃斯、 蟋蟀「吉明尼」喬瑟夫高登李維以及「藍仙女」辛西婭艾利沃等超華麗卡司陣容，為觀眾重現經典。

此次勞勃辛密克斯導演重新演繹經典動畫「木偶奇遇記」，湯姆漢克斯功不可沒，「當我知道勞勃辛密克斯獲邀拍攝「木偶奇遇記」真人版電影後，我就跟他說如果他能忍受跟我共事的話，就讓我出演老木匠蓋比特吧！」

他並表示勞勃辛密克斯在選擇和拍攝作品時，絕不會妥協去做別人已經做過的事，而是喜歡挑戰自己的極限、在作品中盡情揮灑創意，因此湯姆漢克斯相信即便拍攝「木偶奇遇記」真人版電影，經典動畫依然會是經典，但真人版電影將會在現代電影中留下其絢爛而不朽的足跡。

而當被問及飾演老木匠蓋比特最困難的事，湯姆漢克斯說：「在看動畫電影時或許大多數人都覺得「木偶奇遇記」只是在講述一位父親不顧一切的冒險營救他心愛的兒子，但其實更是他與內心最大的恐懼奮戰的過程。」

湯姆漢克斯將如何演繹老木匠蓋比特面對失去至親的絕望與掙扎、對抗世界黑暗面的無助與徬徨、以及擊敗恐懼的堅毅與勇氣。

此外，憑藉「阿甘正傳」獲得奧斯卡最佳導演獎、打造經典科幻片「回到未來」、以及著名災難片「浩劫重生」的王牌導演勞勃辛密克斯，被問及原版動畫和真人版電影最大的差異，表示真人版電影保持了「木偶奇遇記」動畫的精神、基調、和主題，但將故事現代化，並且是非對錯不再那麼的絕對，「現代觀眾觀賞電影的體驗變得更加豐富，他們不想被指示該怎麼做、怎麼想，反而更希望在觀影時擁有自己思考、解讀的空間。」

此次拍攝「木偶奇遇記」真人版電影是勞勃辛密克斯第四度與湯姆漢克斯合作，勞勃辛密克斯大讚湯姆漢克斯是一位無所不能的演員，更為角色帶來了意想不到的突破和火花，並讚許飾演藍精靈的辛西亞．艾莉佛、馬車夫的喬瑟夫高登李維、皮諾丘班傑明伊凡愛因斯沃斯也都是非常出色的演員，完美詮釋了在他心中角色該有的模樣。「木偶奇遇記」真人版電影將在9月8日在Disney+正式上線。

「木偶奇遇記」是迪士尼全新真人版童話電影。圖／Disney+提供
「木偶奇遇記」是迪士尼全新真人版童話電影。圖／Disney+提供
金獎影帝湯姆漢克斯(左)扮演「木偶奇遇記」老木匠。圖／Disney+提供
金獎影帝湯姆漢克斯(左)扮演「木偶奇遇記」老木匠。圖／Disney+提供
「木偶奇遇記」運用全新3D動畫科技，精準展現「小木偶皮諾丘」。圖／Disney+...
「木偶奇遇記」運用全新3D動畫科技，精準展現「小木偶皮諾丘」。圖／Disney+提供

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