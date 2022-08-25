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「水行俠2」再度大延期 傳與華納、DC大改組有關

記者陳建嘉／即時報導
「水行俠」是DC電影宇宙最賣座電影，共計11.48億美金，宣傳處理上更要謹慎。圖／華納兄弟提供
「水行俠」是DC電影宇宙最賣座電影，共計11.48億美金，宣傳處理上更要謹慎。圖／華納兄弟提供

傑森摩莫亞近期超忙，一邊在Netflix宣傳奇幻冒險片「秘語夢境」，另一邊Apple TV+的科幻奇想影集「末日光明」也將迎來完結篇第三季，正當外界以為他即將為宣傳「水行俠2」暖身時，華納兄弟影業今日稍早丟出震撼彈，「水行俠2」從明年3月延期至明年12月聖誕檔期，原定今年12月上映的「沙贊2！眾神之怒」則接棒在明年3月上映。

雖然沒有公布確切原因，更一度傳出「水行俠」女主角安珀赫德名聲不佳，需要刪除或是補拍蓋掉她所飾演的「梅拉」，但外界普遍認定應是因為最近華納、DC大改組，導致了一些電影、影集被取消，包括「蝙蝠女孩」等片更是直接消失，最近據傳也正在補拍「黑亞當」等片。

「水行俠」先前全球賣座高達11.48億美金，可說是DC電影的金雞母，要更慎重對待，然則先前導演溫子仁、前集反派派屈克威爾森都說「水行俠2」的特效場景絕對是前所未見，製作難度也很高，是因為這樣才會延期，也很抱歉電影原先預設2022年12月上映，最後要粉絲們還得再等一年。

但話說回來，「沙贊2！眾神之怒」才算是新冠肺炎疫情後期，遭受最多次延期的電影，一開始預定在今年4月上映，而後被移到今年11月，最後又決定配合「水行俠2」、「閃電俠」等片，延到2023年6月，但據傳內部試映狀況不俗，才決定延回今年12月，如今卻又移到3月17日首映，接續「水行俠2」的原本檔期，不少網友也猜測可能是終究不願與「阿凡達2：水之道」正面競爭。

「沙贊2！眾神之怒」退出今年聖誕跨年檔，移到明年3月上映。圖／摘自YouTube
「沙贊2！眾神之怒」退出今年聖誕跨年檔，移到明年3月上映。圖／摘自YouTube

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