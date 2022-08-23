我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芬蘭總理藥檢陰性 全球女性紛上傳熱舞片聲援

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

「甄嬛傳」女星為演徐皇后 產後火速瘦16公斤

記者杜沛學／台北即時報導
穎兒飾演端壯賢淑、秀外慧中的徐皇后。圖／MyVideo提供
穎兒飾演端壯賢淑、秀外慧中的徐皇后。圖／MyVideo提供

曾以「後宮甄嬛傳」裡「夏冬春」一角走紅的穎兒，這次在新劇「山河月明」演活端壯賢淑、秀外慧中的徐皇后，她封角色是「地表最強賢內助」，不只能將家事打點好、出謀畫策點拔夫君，還能在危急時刻女扮男裝穿上鎧甲帶領百姓出城應戰，各方面表現可圈可點。

穎兒在採訪時透露，「山河月明」是她毛遂自薦、極力爭取出演的作品，當時她剛生產完，火速從72公斤減到56公斤，足足瘦了16公斤，一做完月子便立刻與製片人見面，成功獲得角色演出機會。

馮紹峰在「山河月明」化身剛毅雄傑的「明成祖」朱棣，劇情講述明太祖朱元璋第四子朱棣從年少喋血沙場、歷經戰爭，磨練成長為一名優秀的軍事統帥和成熟政治家的故事。

馮紹峰與穎兒在「山河月明」中互動甜度超標，一場自馮紹峰漠北戰場冒死回歸，一到家裡見到愛妻穎兒為他憂心忡忡，他立刻展現超強寵妻求生欲，大獻殷勤百般討好，還一把公主抱起穎兒、並高喊「讓本王來伺候王妃」，但老婆不領情，拿髮簪刺向馮紹峰的屁股，警告他下次不得再以身犯險，兩人既甜蜜又好笑，「扎針懲罰」成另類曬恩愛。

劇中除了還原蕩氣回腸的戰爭場面，也著重刻畫朱棣與其妻徐妙雲（穎兒飾）神仙眷侶般的愛情，有趣的是，兩人是先婚後愛，年少朱棣曾一度拒婚，但婚後夫妻感情如膠似漆，馮紹峰更成為「寵妻魔人」，對穎兒深情告白「能娶到王妃，是本王幾輩子修來的福分」。

馮紹峰化身剛毅雄傑的「明成祖」朱棣。圖／MyVideo提供
馮紹峰化身剛毅雄傑的「明成祖」朱棣。圖／MyVideo提供

上一則

林志穎插鼻胃管灌食？長庚院長怒斥謠言：從未用過

延伸閱讀

15歲宋澤明「非法」音樂劇票訂滿 華社鼓勵多元說歷史

15歲宋澤明「非法」音樂劇票訂滿 華社鼓勵多元說歷史
法拉盛「夏末嘉年華」吸引逾千人 歡迎捐書與文具

法拉盛「夏末嘉年華」吸引逾千人 歡迎捐書與文具
日服裝設計大師森英惠96歲辭世 曾幫雅子皇后設計婚紗

日服裝設計大師森英惠96歲辭世 曾幫雅子皇后設計婚紗
《PASSAGES：劉士銘雕塑展》 皇后學院Godwin-Ternbach博物館

《PASSAGES：劉士銘雕塑展》 皇后學院Godwin-Ternbach博物館

熱門新聞

汪小菲深夜醉酒直播，被眼尖網友發現，他的床頭仍擺放與大S的合照。（視頻截圖）

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

2022-08-20 16:47
張小燕（左）終於和黃子佼愛女「黃玉米」相見歡。（取材自臉書）

張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰

2022-08-15 18:01
林心如墾丁度暑假曬姣好身材。(取材自臉書)

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

2022-08-16 07:43
章子怡日前出席電影節活動，自爆執導電影「我和我的父輩」一度情緒失控。(取材自微博)

章子怡情緒失控 痛哭20多分鐘喊：什麼都沒有

2022-08-17 23:12
梁洛施幫李澤楷生三子，結果財產分配連小孩都沒得拿。（取材自Instagram）

李嘉誠財產重組 梁洛施生3金孫竟被爆「一毛都拿不到」

2022-08-20 22:55
王瞳（左）、艾成慶結婚2周年。（圖：民視提供）

台「超偶」男星艾成傳7樓墜樓 當場身亡

2022-08-16 23:28

超人氣

更多 >
北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺
幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局

幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局
55歲「最美周芷若」短髮曝光 不理批評吐心聲

55歲「最美周芷若」短髮曝光 不理批評吐心聲
父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號

父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號
屋崙華埠知名牙醫徐麗麗 6秒遭劫殺 車停路邊 匪徒行搶 3槍奪命

屋崙華埠知名牙醫徐麗麗 6秒遭劫殺 車停路邊 匪徒行搶 3槍奪命