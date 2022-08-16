「空軍一號」名導沃夫岡彼得森離世 享壽81歲
好萊塢知名大導演沃夫岡彼得森（Wolfgang Petersen）傳出因胰腺癌逝世，享壽81歲，他曾執導眾多賣座電影「空軍一號」（Air Force One）、「特洛伊：木馬屠城」（Troy）、「天搖地動」（The Perfect Storm）等片，「Deadline」也證實此事為真，並說他是本月12日在加州家中離世，與他結褵50年的妻子瑪麗亞安托瓦內特陪伴在旁，送他最後一程。
「天搖地動」女主角黛安蓮恩（Diane Lane）獲知此事時，難過發布聲明「我的心無比難過，沃夫岡是一個偉大且可愛的靈魂，不停給他人努力而成為天生的領導者」，並說是因為沃夫岡，自己才能成為一個更好的演員，「我向他的家人表達誠摯的哀悼與愛」。
沃夫岡彼得森原是德國導演，並以潛艇戰爭片「從海底出擊」聞名，隨後前往好萊塢拍攝「大魔域」、「火線大行動」、「危機總動員」等片，更因為與哈里遜福特合作「空軍一號」、喬治克隆尼與馬克華柏格合作「天搖地動」、與布萊德彼特合作「特洛伊：木馬屠城」後締造無數票房佳績，2006年找來喬許盧卡斯、寇特羅素再度拍攝暑假大片「海神號」，評價、票房都慘賠，隨後大量減產，多半擔綱製片，最後一部電影是六年前的德國片「四個大盜」。
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