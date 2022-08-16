「空軍一號」名導沃夫岡彼得森離世 享壽81歲

沃夫岡彼得森因胰腺癌逝世，享壽81歲。(路透資料照片)

好萊塢知名大導演 沃夫岡彼得森（Wolfgang Petersen）傳出因胰腺癌逝世，享壽81歲，他曾執導眾多賣座電影 「空軍一號」（Air Force One）、「特洛伊：木馬屠城」（Troy）、「天搖地動」（The Perfect Storm）等片，「Deadline」也證實此事為真，並說他是本月12日在加州家中離世，與他結褵50年的妻子瑪麗亞安托瓦內特陪伴在旁，送他最後一程。

「天搖地動」女主角黛安蓮恩（Diane Lane）獲知此事時，難過發布聲明「我的心無比難過，沃夫岡是一個偉大且可愛的靈魂，不停給他人努力而成為天生的領導者」，並說是因為沃夫岡，自己才能成為一個更好的演員，「我向他的家人表達誠摯的哀悼與愛」。