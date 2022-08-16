太激烈了？男星腎結石掉下來卡在輸尿管 痛到送醫

陳楚扉打戲激烈到腎結石掉下來卡在輸尿管。圖／影格電影提供

犯罪懸疑台片「藏匿處」由新生代演員演出，為了激發潛力且有大量動作戲，導演 陳彥光要求主要演員提前一個半月進組排戲，就連客串演員都必須參與，並邀請「女鬼橋」動作設計周育生進行一連串的排練，雖然有萬全準備，仍頻出意外導致拍攝受阻，讓導演感慨說道：「所幸都過了。」

先是飾演反派的邵平，因造型設定需要配戴特殊隱形眼鏡，長時間拍攝下來導致眼睛過敏 、布滿血絲，因而提前收工，所幸經過檢查並無大礙。

但另一位演員陳楚扉可就沒有那麼幸運，他和唐綸得頂著烈日搏鬥，累到導演一喊卡就躺在地上休息，陳楚扉說：「當時我與唐綸才拍第一天身體就已經非常疲憊了，沒想到隔天凌晨準備出班時，起身背部一陣劇痛，一開始還以為是拍動作戲不小心去閃到，但那種疼痛感是前所未有的，後來受不了直接去掛急診，才知道原來是當日打戲太激烈，腎結石掉下來卡在輸尿管，醫生緊急打了止痛，安排體外震碎手術 ，休養了一個星期才回歸劇組。」

影片來源：YouTube Fun Movie

邱九儒則是在排練前失手將道具槍砸向另一位演員龍三的臉上，造成對方額頭嚴重撕裂傷，當場血流滿面，緊急送醫縫了7針。

事發後邱九儒愧疚到奔出片場痛哭，「我真的嚇到腿軟，也因為愧疚感而哭了，因為認識多年，知道對方在工作上有多努力，如果真的因為我而毀容，我真的一輩子都還不了。」