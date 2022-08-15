周杰倫不藏了 5歲兒Romeo正面帥樣曝光

Romeo也是爸爸周杰倫新歌「粉色海洋」MV男主角。圖／杰威爾音樂提供

周杰倫 （周董）的新歌「粉色海洋」有兒子Romeo的奶音O.S.，沒想到Romeo也成為MV男主角，父子倆在MV中都戴起墨鏡、彈奏著烏克麗麗，一個帥氣、一個超萌，徜徉在夢幻的粉色自然美景，讓「粉色海洋」MV充滿濃濃的浪漫幸福感。

影片來源：YouTube 周杰倫 Jay Chou

「粉色海洋」MV在西澳取景，雖然路程遙遠，但極具特色的粉紅色湖泊令人目不轉睛，周杰倫在旁對嘴並透過空拍機的鏡頭，帶著歌迷俯瞰這片粉紅湖泊。接著團隊來到羅特尼斯島（Rottnest Island），周杰倫一派輕鬆彈著烏克麗麗，連短尾矮袋鼠也被音樂吸引，好奇湊上前一探究竟，十分可愛親人，MV還能一覽知名景點「藍色小屋The blue house」的美景。

周杰倫的音樂讓短尾矮袋鼠都成為粉絲。圖／杰威爾音樂提供

而在爸爸兼導演 周杰倫的指導之下，Romeo時而淘氣漫步、時而率性奔跑、在沙灘上單手旋轉帽子、在遊艇上轉著方向盤假裝行駛，每個天真無邪的畫面都萌翻天，最後壓軸獻上飛吻更是神來一筆，特別的是目前只學鋼琴的他，抱著烏克麗麗也能有模有樣的輕輕撥弄琴弦，5歲的Romeo難掩自信帥氣，頗有乃父之風。

周杰倫兒子Romeo彈奏著烏克麗麗，模樣極萌。圖／杰威爾音樂提供