為消除貧困獻聲 瑪麗亞凱莉等巨星9月紐約中央公園開唱

瑪麗亞凱莉等巨星將在9月紐約的全球公民音樂節登台開唱。(美聯社)

國際倡議組織「全球公民」今天宣布，金屬製品合唱團（Metallica）、瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）及強納斯兄弟樂團（Jonas Brothers）將在9月紐約的全球公民音樂節登台開唱。

拉丁天后蘿莎莉雅（Rosalia）、CP查理（Charlie Puth）、義大利 搖滾樂團天際月光（Maneskin）和鄉村歌手米奇蓋頓（Mickey Guyton）也將在邁入第10年的全球公民音樂節（Global Citizen Festival）演出。

法新社報導，這項活動旨在爭取國際對於援助脫貧等目標的支持。

全球公民音樂節預定9月24日在紐約中央公園 開唱，同時，亞瑟小子（Usher）、詩莎（SZA）、英國饒舌歌手Stormzy、節奏藍調歌手H.E.R.、迦納饒舌歌手Sarkodie等人也將登上該音樂節在迦納首都阿克拉（Accra）的舞台。

這項音樂節從2012年開辦以來，全球公民（Global Citizen）向承諾採取行動的支持者免費提供音樂節門票，例如支持者可致函政府以爭取對發展援助的支持。

印度寶萊塢明星琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra Jonas）將主持今年在紐約中央公園舉辦的音樂節，活動呼籲世界各國領導人和慈善家，為遭到氣候變遷 重創但碳排放量遠低於世界最富裕國家的各國減輕債務、培育女力、改善糧食取得途徑及投資氣候問題解決方案。

全球公民聯合創辦人及執行長伊凡斯（Hugh Evans）透過聲明表示：「長達數十年的體制性及政治性失靈，使人類陷入不斷融合且迅速惡化的氣候、饑荒、健康、戰爭和衝突等危機。」

他還說：「最弱勢的人群正為各國領導人無所作為付出代價，現在數以百萬計的人民性命和地球的未來都處於危險之中。」