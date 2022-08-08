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路透專欄作家：美中關係千瘡百孔 進入瓦解的最後階段

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兩大天后被爆假閨密 互相嫉妒友情快玩完

記者蘇詠智／即時報導
珍妮佛安妮絲頓（左）與瑞絲薇絲朋被稱友情近期陷低潮，恐無法再做好友。（路透資料照片）
珍妮佛安妮絲頓（左）與瑞絲薇絲朋被稱友情近期陷低潮，恐無法再做好友。（路透資料照片）

演藝圈號稱「沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人」，因此即便曾經稱兄道弟、或是成為閨密，都有可能說翻臉就翻臉，立刻變成對手。過往曾在「六人行」演過姊妹的珍妮佛安妮絲頓與瑞絲薇絲朋，一個貴為艾美獎視后，一個是奧斯卡影后，在獎項肯定上各有千秋，而根據最新的資產統計，她們的身家據稱都有3億美元，差異也不大，照說彼此應該很能維持深厚友誼，但「Star」仍稱她們的交情目前正陷於低潮，很可能就此告終。

導火線原來就是她們合作的Apple+影集「晨間直播秀」，打從瑞絲與珍妮佛雙掛監製與女主角開始，就被傳為了爭戲分、爭表現空間而明爭暗鬥，首季推出後兩人都入圍金球獎，不過艾美獎只提名了珍妮佛，那時瑞絲就被指對珍妮佛嫉妒不已，昔日的友誼快要蕩然無存。兩人再次合作第2季，這次換成瑞絲入圍了艾美獎視后，珍妮佛成為遺珠，八卦刊物的報導馬上反過來，指珍妮佛對瑞絲十分火大，還讓公關人員私下放消息，稱她今年都沒怎麼在爭取入圍，好讓自己有個檯階下，更令友人們到處放話，指「高校十八禁」辛蒂亞再次拿下艾美視后是十拿九穩，顯得瑞絲毫無勝算，獲提名不過是來陪榜。

「同行相忌」在各行各業都不罕見，競爭激烈的演藝圈更常常是「有我無他」，不過瑞絲薇絲朋和珍妮佛安妮絲頓都是知名大牌，誰也取代不了誰，沒必要鬥得你死我活。專門打臉八卦的網站，也表示珍妮佛今年3月還發布圖文祝瑞絲生日快樂，還寫道：「我愛妳，妳是一道甜美的陽光。」應該不至於是演給大家看而已。

瑞絲薇絲朋（左）與珍妮佛安妮絲頓曾在「六人行」扮演手足。圖／摘自IG
瑞絲薇絲朋（左）與珍妮佛安妮絲頓曾在「六人行」扮演手足。圖／摘自IG

艾美獎 入圍 提名

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