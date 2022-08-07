誰是至尊？小布新片登票房冠軍 但阿湯身家猶勝一籌

湯姆克魯斯是今夏賣座之王，事業再攀高峰。（歐新社資料照片）

年紀只差1歲多、過去合作「夜訪吸血鬼」時老被傳有心結的湯姆克魯斯 與布萊德彼特 ，今夏都推出觀眾期待好幾年的首部最新主演電影，票房表現備受矚目。繼阿湯「捍衛戰士：獨行俠」全球狂賣13億美元後，小布 的「子彈列車」上檔首周，也順利在北美等地奪下賣座第一，雖然因為並非續集片、屬於新鮮題材，首映票房數字無法和「捍衛戰士：獨行俠」相比，卻也算是通過第一場考驗，證明小布在觀眾心目中還是具備號召力。

湯姆克魯斯與布萊德彼特雖年歲相差不遠，可是前者星運較早開啟，1980年代初期就以「保送入學」在美國打響名號，再靠「悍衛戰士」登上賣座冠軍男星寶座，後者則是苦熬多年才因在「末路狂花」演感情騙子抓住各方目光，再以「大河戀」、「真愛一世情」等打進紅牌男星的行列。

嚴格來說，拍攝「夜訪吸血鬼」時，阿湯已紅了快10年，小布才剛成為一線影星，並不具有和阿湯別苗頭的資格。

不過雙帥在演藝圈都長紅不衰，過了快30年，依舊是天王級的人物。比較彼此的事業表現，小布拿過兩座奧斯卡金像獎，分別靠製作最佳影片「自由之心」和以「從前，有個好萊塢」得到最佳男配角，阿湯則3度入圍卻都空手而回。小布的得獎緣大勝阿湯。

但提到身家豐厚程度，布萊德彼特的財產據估計有3億美元，湯姆克魯斯卻有6億美元，足足多了一倍，小布難以企及。兩人都有自己的製片公司，也都有談分紅、爭取有利比例的資格，顯然阿湯對於片子的商業價值，眼光比小布精準些，小布比較願意參與一些未必能大賺卻有意思的影片拍攝。

兩資深男神難得在暑期一前一後推出新作，各方也愛拿他倆來比一比，唯一可以肯定的是，兩人都還是很風光、具有吸引觀眾花錢上戲院的威力，也廣受粉絲愛戴。