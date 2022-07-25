我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

東北部快熬過熱浪…西北部高溫炙烤 飆到110度

不眠不休守護林志穎 妻嘗試與他對話了解車禍經過

記者陳慧貞／即時報導
林志穎(左)與妻陳若儀。圖／摘自微博
林志穎(左)與妻陳若儀。圖／摘自微博

藝人林志穎22日駕駛特斯拉在桃園蘆竹區發生自撞車禍，引爆火燒車事件，千鈞一髮之際，他與6歲兒被民眾從車內合力拉出、送往林口長庚醫院急救，24日傳出他人已清醒，林志穎的弟弟林志鑫和經紀人阿任25日則於林口長庚醫院舉行記者會，說明林志穎最新病況，表明目前林志穎「意識清楚，可簡單對話」，接下來在醫療團隊專業評估下，將進行相關手術

➤➤➤林志穎意識清楚可簡單對話 經紀人證實將動手術

林志穎突發自撞車禍意外，關於事發過程，外界諸多揣測，事件發生後，妻子陳若儀曾發文表示林志穎的狀況「每天都有進步」，弟弟林志鑫透露自意外發生至今的心路歷程，表示這段期間「二嫂（陳若儀）不眠不休、堅強守護著志穎，我們兄弟姊妹們，也都作為她的後盾，共同扶持與依靠」。

關於林志穎車禍意外經過，外界眾說紛紜，林志鑫表示，「二嫂和我有嘗試與志穎對話，想要瞭解事情發生的經過，但志穎目前的身體狀況，仍無法將發生的經過拼湊起來，我想，要等到志穎身體狀況更好些，才能與相關單位進行說明了，也請社會大眾不要再繼續討論或揣測。」

➤➤➤自撞肇事留疑問 林志穎「仍無法完整拼湊」

林志穎狀況穩定，林志鑫也表達因此事引起媒體與社會大眾關注，林志穎與家人都無意再浪費更多社會資源，盼此次是最後一次公開說明林志穎病況，希望外界給予空間，讓林志穎能安心平靜復原，林志鑫與經紀人再次向第一時間救出林志穎與兒子Jenson的民眾，致上最深謝意，也表達待林志穎身體狀況更穩定後，家人會親自拜訪道謝。

林志穎弟弟林志鑫（右）與林志穎經紀人出席記者會說明哥哥林志穎目前最新狀況。記者王...
林志穎弟弟林志鑫（右）與林志穎經紀人出席記者會說明哥哥林志穎目前最新狀況。記者王聰賢/攝影

林志穎 車禍 手術

上一則

福原愛不忍了 失聯後首發聲反嗆江宏傑 還原爭執過程

下一則

傑愛大戰開打 揭江宏傑、福原愛撕破臉主因

延伸閱讀

自撞肇事留疑問 林志穎「仍無法完整拼湊」

自撞肇事留疑問 林志穎「仍無法完整拼湊」
林志穎意識清楚可簡單對話 經紀人證實將動手術

林志穎意識清楚可簡單對話 經紀人證實將動手術
林志穎醒了 妻：每天都有進步

林志穎醒了 妻：每天都有進步
林志穎最新病況「穩定進步」 老婆陳若儀發聲了

林志穎最新病況「穩定進步」 老婆陳若儀發聲了

熱門新聞

李蒨蓉22日在臉書分享人在美國的近況。（取材自臉書）

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

2022-07-23 20:07
車禍現場照。（取材自自爆廢公社）

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

2022-07-22 04:00
有網友拍下周杰倫遭推擠的畫面。(取材自微博、小紅書)

調虎離山失敗 周杰倫「龍袍太亮」慘遭擠進奶茶店

2022-07-20 07:25
向佐(右)與郭碧婷結婚3年，傳出出軌、冷落妻子，迄今未對外回應。圖／摘自微博

向佐疑出軌餘波盪漾 郭碧婷爸曝「不來台內幕」

2022-07-23 09:28
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。（取材自Instagram）

林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我

2022-07-23 04:46
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。（取材自IG）

林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

2022-07-24 07:18

超人氣

更多 >
害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資

害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
洛杉磯華人花費逾萬元 只為除十多隻老鼠

洛杉磯華人花費逾萬元 只為除十多隻老鼠
馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交
挺波洛西訪台 龐培歐：我會跟妳一起去 那裡見

挺波洛西訪台 龐培歐：我會跟妳一起去 那裡見