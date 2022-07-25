不眠不休守護林志穎 妻嘗試與他對話了解車禍經過

林志穎(左)與妻陳若儀。圖／摘自微博

藝人林志穎 22日駕駛特斯拉在桃園蘆竹區發生自撞車禍 ，引爆火燒車事件，千鈞一髮之際，他與6歲兒被民眾從車內合力拉出、送往林口長庚醫院急救，24日傳出他人已清醒，林志穎的弟弟林志鑫和經紀人阿任25日則於林口長庚醫院舉行記者會，說明林志穎最新病況，表明目前林志穎「意識清楚，可簡單對話」，接下來在醫療團隊專業評估下，將進行相關手術 。

➤➤➤林志穎意識清楚可簡單對話 經紀人證實將動手術

林志穎突發自撞車禍意外，關於事發過程，外界諸多揣測，事件發生後，妻子陳若儀曾發文表示林志穎的狀況「每天都有進步」，弟弟林志鑫透露自意外發生至今的心路歷程，表示這段期間「二嫂（陳若儀）不眠不休、堅強守護著志穎，我們兄弟姊妹們，也都作為她的後盾，共同扶持與依靠」。

關於林志穎車禍意外經過，外界眾說紛紜，林志鑫表示，「二嫂和我有嘗試與志穎對話，想要瞭解事情發生的經過，但志穎目前的身體狀況，仍無法將發生的經過拼湊起來，我想，要等到志穎身體狀況更好些，才能與相關單位進行說明了，也請社會大眾不要再繼續討論或揣測。」

➤➤➤自撞肇事留疑問 林志穎「仍無法完整拼湊」

林志穎狀況穩定，林志鑫也表達因此事引起媒體與社會大眾關注，林志穎與家人都無意再浪費更多社會資源，盼此次是最後一次公開說明林志穎病況，希望外界給予空間，讓林志穎能安心平靜復原，林志鑫與經紀人再次向第一時間救出林志穎與兒子Jenson的民眾，致上最深謝意，也表達待林志穎身體狀況更穩定後，家人會親自拜訪道謝。