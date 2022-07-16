今夏竄出頭新秀是他們「怪奇物語」就占2名額

「貓王艾維斯」奧斯汀巴特勒氣勢正旺，當紅搶手。（歐新社資料照片）

今夏在串流平台上締造驚人收視的「怪奇物語」第4季，讓從第2季起加入的莎蒂辛克綻放光芒，變成最搶眼的人物；本季才出現的新成員約瑟夫昆恩也吸引不少觀眾目光，連樂壇紅星蜜桃貓朵佳都主動求認識。美國票房將破1億美元的「貓王艾維斯」則讓男主角奧斯汀巴特勒聲勢看漲，各方爭搶。

每年暑期都會有新秀靠著在強片或大戲中的亮眼表現崛起，近日在小螢幕首推「怪奇物語」莎蒂辛克，她雖然早在第2季就加入，卻直到第4季才終於有精彩情節發展，配合演技製造了第4季的大高潮，尤其她為了躲過惡魔索命的狂奔，更讓觀眾為她的命運捏了好幾把冷汗，公認她在第4季的演出亮眼過女主角蜜莉芭比布朗。

莎蒂辛克之前已經是時尚界的寵兒，被認為有「名模般的厭世臉」，因此時常受邀出席精品活動，「怪奇物語」裡的要角之一薇諾娜瑞德，盛讚她將成為下一個梅莉史翠普，日前公布的艾美獎提名 名單，莎蒂成了最佳戲劇影集女配角的遺珠，不僅劇迷高分貝抗議，也有娛樂記者為她抱屈。

同樣是「怪奇物語」第4季亮點的約瑟夫昆恩，扮演被各方誤會是邪教殺人魔的「地獄火俱樂部」創辦人，戲裡遭遇高潮迭起，儘管來自英國的他，不像劇中有著一頭長捲髮，粉絲對他的熱愛不減，蜜桃貓朵佳更是對他充滿興趣，還私訊請「怪奇物語」扮演薇諾娜瑞德兒子的諾亞許納普幫忙介紹，使約瑟夫的話題熱度一直沒退燒。

已經在大小銀幕苦熬多年、直到主演「貓王艾維斯」才聲譽鵲起的奧斯汀巴特勒，隨著該片在北美締造出色票房，成為無數女性眼中的新一代性感小生，新片邀約不斷，也馬上被辛蒂克勞馥的愛女蓋亞吉柏看上，被傳正在交往。他扮演貓王贏得好評，被預期有望角逐明年奧斯卡 影帝，未來發展備受矚目。