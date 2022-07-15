小布、裘莉破冰？傳在羅馬重聚 慶祝雙胞胎生日

八卦報導稱安琪莉娜裘莉（左）欣慰布萊德彼特趕赴羅馬為兩人所生的雙胞胎慶生。（路透資料照片）

好萊塢為離婚弄得撕破臉的明星夫妻不只強尼戴普與安珀赫德，還有到現在還沒和解的布萊德彼特與安琪莉娜裘莉 。歐美八卦 刊物來愛傳他們之間如何不和，更指裘莉執意不想與小布 取得共同監護權、想要霸佔孩子們，也不惜出狠招對付他，就只差彼此沒有真的動起手來。然而八卦娛樂網站近日又有很奇妙的報導，稱裘莉很欣慰小布趕得及到羅馬幫他們親生的雙胞胎諾克斯、薇薇安慶生，彷彿她也並非完全不願讓小孩與父親相處。

布裘婚變的理由與彼此之間的關係，因為當事人從未對外說明，外界一直在猜測，常常各說各話。早前兩人被描述得勢同水火，孩子們也被傳都受到母親的影響，與父親形同陌路，裘莉有如心機深沉的「黑魔女」，不停扯小布的後腿，只為了報復他、出口氣，外界都好奇究竟什麼樣的仇恨讓她對曾經不惜被貼上「不倫」標籤也非要搶到手的他，竟然深惡痛絕至此？八卦雜誌前陣子還稱小布的父母遭連累，已經好幾年都見不到孫子女，難過到逼著兒子要他想辦法，看是否有機會與孫子女再見上一面。殊不知，娛樂網站又有不太一樣的描述，稱裘莉蠻開心小布趕得及到羅馬幫兒女們慶生，讓她本來的擔憂減少大半。

這個歐美的娛樂八卦網站稱，裘莉在羅馬拍新片，進度很趕、空檔不多，因此一直擔心雙胞胎過生日恐無父母陪伴，指她就算與小布再不和，仍為了孩子們的心理健康發展，希望他們可以和父親維持一定程度的相處，特別在生日或是節慶。小布這次能夠主動趕往羅馬，她也鬆了口氣，壓力減輕不少。

該報導表示布裘之間其實是幾乎沒再連繫，兩人要溝通孩子的事情要透過第3方來處理，可是裘莉還是會注意，就算與小布鬥得再兇，也不要讓小孩和他徹底切割，她要他們有健康的關係，哪怕自己與小布之間充滿不愉快。