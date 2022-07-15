我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際奧數賽 中國6人全滿分總成績奪冠 美排第3

拜登從以色列直飛沙烏地 美國總統第一人

小布、裘莉破冰？傳在羅馬重聚 慶祝雙胞胎生日

記者蘇詠智／即時報導
八卦報導稱安琪莉娜裘莉（左）欣慰布萊德彼特趕赴羅馬為兩人所生的雙胞胎慶生。（路透資料照片）
八卦報導稱安琪莉娜裘莉（左）欣慰布萊德彼特趕赴羅馬為兩人所生的雙胞胎慶生。（路透資料照片）

好萊塢為離婚弄得撕破臉的明星夫妻不只強尼戴普與安珀赫德，還有到現在還沒和解的布萊德彼特與安琪莉娜裘莉。歐美八卦刊物來愛傳他們之間如何不和，更指裘莉執意不想與小布取得共同監護權、想要霸佔孩子們，也不惜出狠招對付他，就只差彼此沒有真的動起手來。然而八卦娛樂網站近日又有很奇妙的報導，稱裘莉很欣慰小布趕得及到羅馬幫他們親生的雙胞胎諾克斯、薇薇安慶生，彷彿她也並非完全不願讓小孩與父親相處。

布裘婚變的理由與彼此之間的關係，因為當事人從未對外說明，外界一直在猜測，常常各說各話。早前兩人被描述得勢同水火，孩子們也被傳都受到母親的影響，與父親形同陌路，裘莉有如心機深沉的「黑魔女」，不停扯小布的後腿，只為了報復他、出口氣，外界都好奇究竟什麼樣的仇恨讓她對曾經不惜被貼上「不倫」標籤也非要搶到手的他，竟然深惡痛絕至此？八卦雜誌前陣子還稱小布的父母遭連累，已經好幾年都見不到孫子女，難過到逼著兒子要他想辦法，看是否有機會與孫子女再見上一面。殊不知，娛樂網站又有不太一樣的描述，稱裘莉蠻開心小布趕得及到羅馬幫兒女們慶生，讓她本來的擔憂減少大半。

這個歐美的娛樂八卦網站稱，裘莉在羅馬拍新片，進度很趕、空檔不多，因此一直擔心雙胞胎過生日恐無父母陪伴，指她就算與小布再不和，仍為了孩子們的心理健康發展，希望他們可以和父親維持一定程度的相處，特別在生日或是節慶。小布這次能夠主動趕往羅馬，她也鬆了口氣，壓力減輕不少。

該報導表示布裘之間其實是幾乎沒再連繫，兩人要溝通孩子的事情要透過第3方來處理，可是裘莉還是會注意，就算與小布鬥得再兇，也不要讓小孩和他徹底切割，她要他們有健康的關係，哪怕自己與小布之間充滿不愉快。

小布 裘莉 八卦

上一則

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

延伸閱讀

對戰小布 裘莉沒空交朋友 變寂寞「黑魔女」？

對戰小布 裘莉沒空交朋友 變寂寞「黑魔女」？
裘莉出狠招不妥協 小布父母見不到愛孫

裘莉出狠招不妥協 小布父母見不到愛孫
裘莉不讓孩子見爺爺奶奶 小布爸媽逼兒子想辦法

裘莉不讓孩子見爺爺奶奶 小布爸媽逼兒子想辦法
「捍衛戰士：獨行俠」大賣 阿湯開心聲勢贏小布？

「捍衛戰士：獨行俠」大賣 阿湯開心聲勢贏小布？

熱門新聞

梁朝偉與劉嘉玲不生孩子原因感人。取材自微博

與劉嘉玲結婚14年不生孩子 梁朝偉感人一句話揭真相

2022-07-10 01:16
湯姆克魯斯（後中）被發現盯著最在前面的英國王子之妻凱特（前左）看，引起話題。（Getty Images）

阿湯哥看溫網不專心 緊盯「女神」凱特王妃

2022-07-11 02:29
邱淑貞（左二）的大女兒沈月（左）與二女兒沈日（右二）是不同類型的美女。圖／摘自IG

邱淑貞12歲小女兒罕見曝光 網讚「3姊妹神基因」

2022-07-09 15:02
黃嘉千、夏克立16年異國婚走向對簿公堂。圖／本報資料照

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

2022-07-13 10:12
林家棟拍攝「潛行」受傷。（圖：台灣映藝提供）

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

2022-07-13 04:07
辣目洋子(左)、李宏毅主演的「我叫劉金鳳」遭下架。（取材自微博）

中國電視劇服飾「倭化」遭下架 趙露思新劇也被點名

2022-07-09 20:17

超人氣

更多 >
川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世
打麻將竟抓出Apple Watch「大漏洞」 1通知毀全場氣氛

打麻將竟抓出Apple Watch「大漏洞」 1通知毀全場氣氛
52輛校車「包圍」參議員克魯茲家 哀悼命喪槍下學童

52輛校車「包圍」參議員克魯茲家 哀悼命喪槍下學童
紐約23歲華女與男伴遭槍殺焚屍 媽媽：男方扭曲事實

紐約23歲華女與男伴遭槍殺焚屍 媽媽：男方扭曲事實
活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃