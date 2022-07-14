周杰倫再釋新歌MV 取景賭城 網歪樓：防疫又人夫表率

周董新歌被粉絲讚不僅確實防疫，還是人夫表率。（取材自YouTube）

周杰倫 （周董）時隔六年、原定台北時間15日凌晨0點才正式推出的新專輯「最偉大的作品」，卻因紐西蘭時間誤差，為了保障所有粉絲權益，提早三小時上線；而凌晨0點一過，官方YouTube再釋第二波主打「還在流浪」MV，由老搭檔方文山譜詞，回歸周式R&B抒情曲風，MV取景於拉斯維加斯，聽歌之餘也讓大家一解因疫情 無法出國的鬱悶。

MV上線不到一小時，點擊率就破25萬；MV取景主要三個場景，包括周董自宅彈鋼琴與吉他寫著情書，或穿梭在拉斯維加斯充滿霓虹燈的大街上，最後則在空無一人的飯店頂樓上、由日出陪伴，盡收城市美景，也疑似因疫情原因，街上人少稀少，頗有末日空城的感覺，更貼合疫情時代的氛圍。

歌詞述說對過去美好回憶的念舊與不捨，看似送給情人的情歌，但MV全由他獨挑大樑，不見任何「J女郎」演出，有網友留言：「很遵守防疫 規範的MV，不只沒有女人，甚至其他人，讚！」瞬間蓋歪樓，不少粉絲也細數周董婚前MV有女主角、婚後只剩兄弟，結婚後身邊女人的只剩老婆與女兒，直讚他是最佳人夫表率。

來源:YouTube