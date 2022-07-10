昆凌相伴甜出汁 周杰倫親揭新MV的50萬燒在哪

周杰倫「最偉大的作品」MV成本高達1350萬。圖：杰威爾音樂提供

周杰倫（周董）自導自演「最偉大的作品」MV，新作成績告捷，正在澳洲 工作的他忙裡偷閒跟老婆昆凌出海賞鯨豚，同步釋出MV幕後花絮，一一解說各個場景的背景及故事，整支MV製作費高達1350萬台幣（約50萬美元），一舉刷新個人MV成本紀錄。

周杰倫(左)趁空跟老婆昆凌過兩人世界。取材自Instagram

周董6年前在巴黎拍攝「告白氣球」MV時注意到整修中的莎瑪麗丹（Samaritaine）百貨公司，對於其融合現代與過去、經典與時尚的建築風貌印象深各，「我看一些舊照片，當時很多人圍在樓梯邊上看表演，我就在想，如果我把1台老鋼琴放在莎瑪麗丹的頂樓，我彈奏著就這樣穿梭時空回到過去，這樣不是很Cool嗎？」

周杰倫(右)與杜哥(左)及友人在凡登廣場拍攝「最偉大的作品」MV。圖：杰威爾音樂提供

他的團隊成功讓莎瑪麗丹百貨公司點頭，初次出借給歌手拍攝MV，於是聘用大吊車將鋼琴吊掛到頂層，接著緩慢垂吊下來至「穹頂之下」，工程相當浩大。此外，眼尖粉絲發現該台鋼琴就是在前導影片中價值破3千萬台幣的骨董鋼琴，工作同仁透露當初看到周董看見鋼琴時的欣喜之情，所以砸錢租借讓他大秀琴技。

周杰倫新專輯「最偉大的作品」MV預購成績告捷。圖：杰威爾音樂提供

「最偉大的作品」MV處處可見周董對於藝術的堅持，一行人抵達藍色列車餐廳、凡登廣場、圓亭咖啡 廳取景，特別的是先拍完MV才完成歌詞，後製則由拿下11座奧斯卡 金像獎的「數字王國」等共3家後製公司同步進行，造就出宛如電影的視覺效果。目前他的數位專輯預購衝破272萬張，首批5萬張的實體專輯已經預購一空，公司緊急追加3萬張。