非因變胖變老 「捍衛戰士」女主角不回歸可能是這原因

凱莉麥姬莉絲（左）與湯姆克魯斯沒能再續銀幕情緣，各方揣測不斷。取材自IMDb

湯姆克魯斯 因「捍衛戰士：獨行俠」演藝事業攀上新的巔峰，至今全球票房已破10億美元，北美票房破5億美元，在美國和全世界，都成為他從影以來賣座數字最高的電影，讓他在即將滿60歲之際，又成為好萊塢最有話題的巨星，出盡鋒頭。

不過「捍衛戰士：獨行俠」女主角由上集的凱莉麥姬莉絲變成珍妮佛康納莉，就算各方心知肚明與凱莉已經自然老去、外貌和湯姆克魯斯不再符合昔日俊男美女搭配有關，還是免不了要從當事人口中探究原因，凱莉也曾自嘲變老、變胖，打從續集籌拍開始就沒有受邀，續集導演則稱不希望片子的情節全部都沿襲自上一集，因此在愛情線方面，決定有一番新的變化，就沒有安排凱莉的角色再登場。

但八卦 雜誌怎麼可能滿足這樣無關痛癢的解釋，專門報導明星與名人緋聞的「國家詢問報」稱凱莉是敗在自己長太高，比湯姆克魯斯高了快10公分，當初拍首集就需要讓阿湯站在箱子上或是加鞋墊，好讓彼此在一起的畫面看來更協調，因此拍攝續集的時候就沒有再考慮找凱莉回來，免得還要再傷腦筋，而珍妮佛和阿湯哥 的身高差不多，省了不少麻煩。

專門打臉八卦的網站則稱既然上一集都在阿湯哥與凱莉的身高有差異情況下拍完，續集理論上也不至於更麻煩，這理由怎麼看都很牽強，而阿湯哥自然不會去回應這說法，想要遠離好萊塢八卦口水的凱莉，也只能繼續視而不見、不太當一回事。