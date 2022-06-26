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G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

愛女心思藏不住 反町隆史為這件事聽女兒的話

記者李姿瑩／綜合報導
反町隆史現在是影迷心中的型男大叔。圖／摘自推特
反町隆史現在是影迷心中的型男大叔。圖／摘自推特

48歲的反町隆史近日主演新劇「老菜鳥」，持續展現熟男魅力。他日前難得上綜藝節目，罕見分享跟女兒之間的互動，同時堅持還是要繼續使用傳統的掀蓋式手機，不想被電信業者要求換機。

反町隆史和松嶋菜菜子育有2女，在松嶋菜菜子的要求下，女兒們從小就接受最完善的教育，讓反町隆史沒有後顧之憂。對於興趣一向全力投入的反町隆史，在節目中說到以前沉迷於高爾夫球，大概有5年的時間天天到球場報到。當時女兒年紀還小，竟以為爸爸是高爾夫球選手。

反町隆史對飲食方面同樣執著，有次全家人去吃中華料理，他本來打算一口氣點5、60隻蝦子，但女兒小制止他：「爸爸不可以，這樣餐廳會沒有蝦子。」他笑說女兒很懂事，不像自己會毫無節制狂吃喜歡的東西。

就連3C產品，反町隆史也同樣堅持使用傳統型掀蓋式手機。他不認為這有什麼奇怪，不過最近接到電信業者打來，通知他掀蓋式手機的系統服務即將終止，他直接回答：「我不要。」就把電話掛斷。

現在的反町隆史越來越常聊爸爸經，他的2個女兒分別就讀高二和國二，先前為了送女兒出國留學，他還特地請教「相棒」同劇演員水谷豐的看法，在片場也會跟女兒越洋連線，已經成為不折不扣的暖男老爸。

反町隆史難得在節目中聊起家務事。圖／摘自TBS
反町隆史難得在節目中聊起家務事。圖／摘自TBS

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