「乘風破浪」幕後花絮曝光 王心凌真的劈腿了

王心凌因「乘風破浪」聲勢更上一層樓。(取材自微博)

王心凌 在綜藝節目「乘風破浪」一公舞台出師不利，同隊的吳莫愁、黃小蕾慘遭淘汰，節目組釋出幕後彩蛋，跟吳莫愁、黃小蕾套招整了王心凌、吳謹言，讓兩人直呼完全沒發現，而4人齊聚的畫面讓網友感動到又哭又笑，紛紛敲碗她們一起推出合體的真人秀節目。

她們在一公舞台輸給鄭秀妍（Jessica）、阿雅、阿Sa跟毛俊杰，獲知淘汰選手為吳莫愁、黃小蕾，王心凌當下努力忍住淚水，直到後台才崩潰淚崩，王心凌表示自小身為長姐、只有1位弟弟，「這趟旅程得到了3位姐妹很值得！」顯見彼此交情甚好。

這回吳莫愁、黃小蕾喬裝成為幕後同仁，假借調整麥克風名義潛入王心凌、吳謹言所在的練習室，期間被問到若能救回1位隊員會選擇誰，王心凌、吳謹言堅持表示不能捨棄任何1位，必須同時救回，而王心凌發現對方一直摸、一直調整似乎有些不對勁，還跟喬裝的黃小蕾對視，卻沒發現任何異狀。最後王心凌先揪出吳莫愁的身分，當下吳謹言很是驚訝，隨後4人大笑相摟，影片上線9小時已破10萬點閱。

另外吳莫愁還爆料黃小蕾聲控要求同仁讓王心凌、吳謹言秀秀絕技，王心凌當場劈腿、擁有芭蕾 底子的吳謹言成功挑戰360度轉圈，表現令人驚豔。