藝人蕭敬騰宣布常住成都：發展空間很大

台灣歌手蕭敬騰接受成都媒體專訪時透露，他已經常住成都，並稱讚成都的居住環境佳。(華納音樂提供)

台灣歌手蕭敬騰 8日接受成都商報旗下新媒體《紅星新聞》專訪時透露，他已經常住成都。他說，「成都生活這麽好，物價也沒有其他城市那麽高，發展空間也很大，我已經在成都常居了。」

報導稱，對於成都，「蕭敬騰是發自內心的熱愛」。至於外傳他已經在成都買房，蕭敬騰矢口否認。「沒有買房，是假消息。但是希望從成都開始打好自己餐飲品牌的基礎，後面多存一點錢再去買房。」

蕭敬騰去年4月成立全新餐飲品牌「傅麵麵」，第一家店就設在成都太古里，佔地30坪，並特別選在他農曆生日當天開幕。

一年過去，蕭敬騰受訪時稱生意還不錯。「每天有差不多300單生意，還可以吧。」紅星新聞表示，蕭敬騰當初選擇在成都開店，是因為他喜歡吃麵，尤其是喜歡吃成都的麵。

蕭敬騰說，「成都人喜歡吃麵，對麵比較挑剔。所以我們選在成都開了第一家店，也沒有急著去外地擴張，先把基礎打好。」

但根據去年開幕時媒體報導，「傅麵麵」預計2022年前，要在兩岸三地開出超過30家分店。

紅星新聞指出，如今常住成都，滿足了蕭敬騰的「美食 嘴」。「火箭魷魚」是他最近愛吃的一款食品，「蛋炒飯，串串兒，還有我自己的麵店。」

報導形容，起成都美食，蕭敬騰還不由自主說起四川話：「巴適」（意思是很好、舒服、合適）。

蕭敬騰還表示，條件允許時，他將在成都開演唱會。對於不少歌手目前選擇舉行「線上演唱會」，蕭敬騰說，「我們一直都有，今年應該也會有。」