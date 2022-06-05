英女王白金禧眾星雲集 民眾卻只關心哈利、威廉和好沒

威廉王子與兒子喬治（最前排右一、右二）坐在台下專心觀賞表演。（路透）

英國伊麗莎白二世女王即位70周年的「白金禧」慶祝活動，是這一周來全英國的大事，白金漢宮前還特別搭了舞台，請來包括黛安娜蘿絲、洛史都華、皇后合唱團、杜蘭杜蘭、艾莉西亞凱斯等不同世代的樂壇紅星輪番上台演唱，台下觀眾歡呼鼓掌，場面盛大。不過星光雖然耀眼，外界最關注的焦點卻是從美國帶著兒女反英的哈利 王子與妻子梅根 ，是否和皇室的親戚們大和解，尤其是未來的國王威廉 王子？

哈利和梅根因為對於皇室人員勢利眼的態度無法認同，不肯接受和威廉王子與妻子凱特明顯的差別待遇，因而鬧出「主動卸下皇室重要成員身分」的風波，隨後幾度於公開訪問時批評皇室某些地方上的處理不當，和皇室的關係愈鬧愈僵。這一次他們終於把年紀幼小的一雙兒女帶回英國，忍了兩年的英國民眾，果然毫不客氣，在他們前往聖保羅大教堂出席活動時，現場響起很大的噓聲，儘管也有人為他們鼓掌，任何一方都沒有壓過另一方，場面有點尷尬。不少英國人對於皇室極為擁戴，堅信哈利與梅根捅皇室漏洞嚴重如「叛國」，不會給他們好看。至於早就已未來國王自居的威廉，深怕反對君主立憲制的呼聲增高、危及自己未來繼承王位，更加痛恨哈利與梅根的扯後腿，公開場合固然不直接與哈利、梅根撕破臉，卻沒有掩飾對他們的厭惡，這一次「白金禧」相關活動，威廉與凱特刻意和哈利、梅根座位隔開，明眼人一看即知原因何在。

在熱鬧的白金漢宮演唱會上，78歲的黛安娜蘿絲以樂壇女王的氣派做壓軸表演，威廉王子和兒子坐在台下鼓掌，看似很投入演出中，其實他在「白金禧」期間的表現，外界有點失望，因為大家最想看到的一幕：他與弟弟大和解，始終沒有上演，他對哈利與梅根怒氣未消。皇室專家以為，哈利和梅根太異想天開，以為在訪問中直言皇室運作的失誤，是替自己發聲，講完了就過去了，殊不知威廉認為他們倆故意要破壞自己順利接掌王位，憤恨不已，他們希望事情趕快落幕，他偏不讓他們如意。

倒是「白金禧」主角—伊麗莎白二世女王，早就接見過哈利與梅根，也看到了曾孫子女，展現出的是長輩的寬容與諒解，威廉的態度與老奶奶偏偏就是相反。