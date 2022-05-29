我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／出門就醫受阻 遠程看診興起 成醫療趨勢

貿易代表戴琪：夏季中開始協商印太經濟架構

坎城影展紅毯掀波 加原民導演穿傳統鹿皮鞋遭拒

中央社蒙特婁29日綜合外電報導

影片來源：YouTube CBC

第75屆坎城影展紅毯上星光熠熠。不過本身是加拿大原住民導演凱文芮德維斯昨天告訴加拿大媒體，他因為穿著傳統鹿皮鞋走紅毯，遭拒諸門外。

法新社報導，凱文芮德維斯（Kelvin Redvers）是旬尼族（Dene）原住民，在加拿大西北地區（Northwest Territories）長大。

他告訴加拿大廣播公司（CBC）：「我在我們的土地上接受文化薰陶長大，鹿皮鞋意義重大...我理解走紅毯時的著裝有某些規範，因此我想，如果我穿燕尾服、打蝴蝶領結，再用某種穿搭來展現我的原住民身分，這樣應該可以。」

凱文芮德維斯說，鹿皮鞋被認為是加拿大諸多文化中「非常傳統而且正式的服裝」之一。

他隨一個原住民導演代表團前往法國，受法國籍義大利裔女演員瓦萊麗雅布魯尼特德斯奇（Valeria Bruni Tedeschi）之邀，於22日參加「杏仁樹」（Les Amandiers，暫譯）首映。

凱文芮德維斯告訴加拿大多家主要媒體，影展安全人員不讓他走紅毯，並且執意他必須更換鞋子才能走。

凱文芮德維斯強調，在生命中重要時刻能夠穿上姐妹手製的這雙鹿皮鞋，總會讓他振奮，「每次穿上這雙鞋，感受著跟家人和旬尼族的根產生連結，總是讓我春風得意」。

他表示，主辦單位於事發後數小時當面致歉，並且邀請他於23日加拿大導演大衛柯能堡（David Cronenberg）的作品「未來犯罪」（Crimes of the Future）播映時，再穿這雙鞋走紅毯。

凱文芮德維斯在臉書（Facebook）發文說，希望這起事件幫助對全世界傳達，「具原住民文化意象的服飾在像走紅毯這樣的正式場合，完全受到歡迎」的訊息。

加拿大 原住民 導演

上一則

蔡英文賀黃子佼生女 朱學恆開酸 黃子佼回應了

延伸閱讀

坎城影展／「無限悲情」摘金棕櫚獎 韓流發威 奪影帝、最佳導演

坎城影展／「無限悲情」摘金棕櫚獎 韓流發威 奪影帝、最佳導演
三度擦身而過…宋康昊終奪坎城影展影帝

三度擦身而過…宋康昊終奪坎城影展影帝

角逐加拿大保守黨魁 溥禮瑞：支持民主台灣

角逐加拿大保守黨魁 溥禮瑞：支持民主台灣
朴贊郁奪坎城導演獎 想再合作影帝宋康昊「別拒絕我」

朴贊郁奪坎城導演獎 想再合作影帝宋康昊「別拒絕我」

熱門新聞

吳綺莉和女兒「小龍女」吳卓林常常因家庭私事上版面。取材自微博

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

2022-05-22 09:58
Jasmine擁有大長腿。取材自IG

甄子丹超美女兒擁九頭身 神美照曝光「三七」比例

2022-05-24 17:44
湯姆克魯斯（右）與凱蒂荷姆絲的婚姻以離異收場。（路透資料照片）

湯姆克魯斯被她傷透心？傳多年來怕再認真談感情

2022-05-22 15:50
林志玲、AKIRA婚後幾乎沒吵架原因曝光。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

婚後從未與AKIRA吵架 林志玲自曝「1原因」吵不起來

2022-05-26 22:15
李立群下樓拿包裹拉下口罩透透氣。圖／截自微博

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

2022-05-27 18:48
張庭(右)與林瑞陽曾為旗下事業舉辦熱鬧的造勢活動。（圖：達爾威公司提供）

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

2022-05-24 01:21

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子
國殤日長周末假期 龍蝦終於降價

國殤日長周末假期 龍蝦終於降價
美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」
英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身
4天打臉「富比世」？「捍衛戰士：獨行俠」美國狂賣

4天打臉「富比世」？「捍衛戰士：獨行俠」美國狂賣