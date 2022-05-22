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湯姆克魯斯被她傷透心？傳多年來怕再認真談感情

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯（右）與凱蒂荷姆絲的婚姻以離異收場。（路透資料照片）
湯姆克魯斯（右）與凱蒂荷姆絲的婚姻以離異收場。（路透資料照片）

超級巨星湯姆克魯斯是出了名的工作狂，就算犧牲談戀愛與享受天倫的時光，也還是盡可能擠出時間做宣傳，為了拍片全球走透透更是家常便飯，外界總是不明白他這麼做的動機，報導明星與名流的八卦刊物「In Touch」雜誌卻稱他是刻意把工作排滿，來填補生活的空虛，讓他對於認真再談戀愛有些畏懼的原因，就是上一段的婚姻，當時的妻子凱蒂荷姆絲令他受傷太深，到現在還沒辦法完全走出來。

凱蒂荷姆絲據稱讓巨星前夫心裡留下很大陰影。（路透資料照片）
凱蒂荷姆絲據稱讓巨星前夫心裡留下很大陰影。（路透資料照片）

湯姆克魯斯曾有過3段婚姻，3任前妻咪咪羅傑斯、妮可基嫚、凱蒂荷姆絲都是演員同業，他卻沒有跟任何一位白頭偕老，理論上他和妮可基嫚的婚姻持續最久，離異時應該最有感觸，他們兩人分手時妮可看起卻比較難過，「In Touch」稱湯姆克魯斯反而是在與凱蒂荷姆絲鬧離婚時，受到的傷害比較深，就算他出席一堆首映會，臉上總是帶著笑容，其實背後總免不了感到落寞，尤其近日跟「捍衛戰士：獨行俠」夥伴們珍妮佛康納莉、麥爾斯泰勒一起跑活動，他們兩人身旁都有另一半跟隨，只有阿湯自己形單影隻，顯得更淒涼。

湯姆克魯斯被稱人前強顏歡笑，內心卻很落寞。（路透資料照片）
湯姆克魯斯被稱人前強顏歡笑，內心卻很落寞。（路透資料照片）

然而專門打臉八卦的網站，反駁阿湯去年拍攝「不可能的任務: 致命清算 第一章」還曾與女主角之一海莉艾特沃傳出緋聞，並沒有忙著拍戲就忽略談感情，所以「In Touch」的說法也不用盡信。

湯姆克魯斯 八卦 緋聞

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