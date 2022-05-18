安珀怒轟強尼戴普提告是折磨 「拜託還我寧靜生活」

強尼戴普不願正眼看安珀赫德。(路透資料照)

安珀赫德與強尼戴普的5000萬美元官司大戰開庭至今，還是強尼在民意上占上風，根據「法新社」報導指出，周一作證時，安珀已經表示自己不堪其擾，「這場誹謗官司對我來說完全是場折磨，我只希望他不要再管我，讓我繼續我自己的生活」，並說在2016年提出離婚，是為了自身安全，「我必須離開他，如果我不離開，我的生命會以非常糟糕的方式結束」。

強尼戴普的律師卡蜜兒持續出招，指控身為雙性戀的安珀，曾在2009年被兩名警方目擊，攻擊當時的女友塔西亞凡瑞，立刻遭到逮捕，即便塔西亞表示這是場誤解，已經撤銷指控，不過卡蜜兒仍問：「強尼戴普不是妳唯一動粗過的伴侶吧？」安珀則激動表示自己沒有攻擊過任何伴侶，包括強尼戴普以及任何交往過的伴侶，強調自己都是為了自我防衛。

安珀也指控強尼始終不敢正眼看他，是因為他知道自己有罪，正在撒謊，「不然為何他不敢看我？我雖從那男人的魔爪下存活，但我現在就在這裡，我敢直視著他」，而強尼依舊與律師低頭對話，不願看她，強尼的律師則表示，強尼曾發誓過離婚後就不會再正眼看安珀，安珀卻只是不屑反駁「但是離婚後，我們曾多次直視對方」