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東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

山崩巨石墜落全紀錄 張震嶽驚險逃離死神

記者黃保慧／即時報導
張震嶽遇到落石，開直播。圖／摘自IG
張震嶽遇到落石，開直播。圖／摘自IG

張震嶽17日突然在IG開直播，透露自己在拍完廣告回程的路上遇到山崩巨石墜落，他畫面拍著巨石邊說：「真的是感謝主沒讓我們當下遇到，到的時候（石頭）就在路中間，遇到的話應該很挫賽吧！感謝主。」

張震嶽在台灣時間17日晚10時40多分（美東時間上午10時40多分）開直播，畫面拍著怪手正把掉落在道路正中央的多個大巨石敲開，他透露，坍方地點在烏來附近，他說：「今天去福山拍廣告，一整天待在福山，回程快要到烏來就遇到坍方，我們到的時候石頭就在下面，現在在等，（已經）等一個多小時，後面還有很多車子。」從畫面可見他們在隧道前等著開路，在遠處拍攝的他告訴大家自己站的位子安全，只是把畫面拉大才看起來很近。過程中，又有小落石，怪手司機趕緊退後觀察狀況才繼續動工，他也直呼：「好驚險喔！我想回家。」

他也說：「我是覺得這幾天雨量下得特別多，然後山的含水量到了一定零界點就會坍方，這石頭那麼大顆掉下來，應該之前就有鬆動了，看起來像整面山壁大顆石頭掉下來。」他詳細的解說，也讓不少網友留言，「簡直是記者！」隨後他也發文表示，「大顆落石，謝謝怪手司賣命搶救。」

張震嶽遇到落石，開直播。圖／摘自IG
張震嶽遇到落石，開直播。圖／摘自IG
張震嶽遇到落石，開直播。圖／摘自IG
張震嶽遇到落石，開直播。圖／摘自IG
張震嶽遇到落石，開直播。圖／摘自IG
張震嶽遇到落石，開直播。圖／摘自IG

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