強尼戴普網路人氣旺 放下官司歐洲度假 安珀如過街老鼠

強尼戴普趁官司暫時休兵到歐洲度假，在英國和人微笑合影。圖／摘自twitter

強尼戴普與安珀赫德的5000萬美元誹謗官司暫時休兵，他竟然放鬆到飛抵歐洲度假、散心，和當地粉絲合照時，臉上也都沒有憂慮的表情，似乎對官司的結果胸有成竹。

歐洲對強尼戴普來說，是比美國更友善的地區，他自從被安珀赫德稱是「家暴 男」，好萊塢 大片都陸續放棄他，連他已經拍完的影片都在美國一延再延，延到他自認被好萊塢封殺，倒是歐洲卡羅維瓦利、聖賽巴斯提安兩影展都頒給他終身成就特別獎，也難怪他會想要到歐洲見見老朋友、散散心，給自己一段逍遙的假期。

強尼戴普自從誹謗官司在美開庭以來，網路人氣不減反增，是民意上的大贏家。（歐新社資料照片）

他在法國有一個自己的小村莊，裡面有餐廳、有教堂、有主要建築和客房，能夠讓他完全放鬆。除了法國外，而他也被發現在英國 出現，露出微笑與民眾合照。

雖然美國媒體之前稱他這次的官司恐無勝算，他卻一路贏得主流民意的支持，人氣不降反升，並未身敗名裂，即便法官尚未宣判，他已是現階段的贏家。

安珀赫德被酸民冷嘲熱諷很嚴重，法庭上的含淚哭訴都無法扭轉風向。（路透資料照片）

反觀曾經靠著強尼往上爬的安珀，在被挖出一堆自己並非單純無辜受害者的證據後，酸民對她的冷嘲熱諷更是無休無止，她的公眾形象早跟幾年前剛與強尼離婚時有180度的差別，就算在官司上不一定會輸，影藝圈的前途也很難不被影響，目前看來還不太有扭轉風向的態勢，也無怪乎她連度假的心情都沒有。