Selina吐任爸「被迫祝福」 髮夾彎鬆口：願意再婚

Selina鬆口願結婚，語出驚人堅持不登記。(記者王聰賢／攝影)

Selina（任家萱）推出實體專輯「往美的路我要自己作主」，問到在他人建議下仍堅持自我而追求美好的實例？她不諱言就是小7歲圈外男友小徐，她說：「我爸常對我的人生有很多比較⋯持反對意見的，就像當初他覺得男生比我小太多歲他覺得不好，但是我就是還是堅持了，然後現在看起來是美麗的。」

她打趣任爸現在是「被迫祝福」了，看到她開心、幸福，還會感謝男友照顧她女兒。日前她帶男友出席黃子佼50歲壽宴，男友不慎被曝光「無罩正面」照，她曾放閃「他不是典型的那種帥哥，但他的帥我都懂」，問到近期男友爆帥的瞬間？她透露是男友煮了椰子雞給她吃，因為男友過去不太下廚，為了她滿足她的口腹之慾，會先在家練習、看影片學做菜，這樣的用心讓她覺得超帥。

男友曾是S.H.E的粉絲，也最喜歡Selina、覺得她漂亮，Selina曾虧男友「追星成功，把到偶像，感覺怎樣？」，男友只是憨笑回應；談到戀情曝光後，2人相處的變化，她表示會溫馨提醒男友開車要更守規矩，盡量做好的示範；她坦言曾擔心男友被媒體起底，「怕他是不是有不為人知的過去，但我其實並不想知道，我了解的是現在的你，想慢慢發掘、就算是生活壞習慣，如果太戲劇化，我怕我的小心臟可能受不了」，但男友想了想也沒什麼黑歷史要先報備的。

Selina與男友交往半年，曾和男友表態「我不會再結婚了」，但問到若男友求婚怎麼辦？她坦言曾與男友討論過：「因為如果你求真的做得很好，很浪漫、很驚喜這樣，真的讓我驚喜到了，我就答應啊，但我就不登記，可以嗎？」意味可宴客昭告天下，但不登記，直言「我不需要（法律）保障」，如果分手自己的仍是自己的，很公平！她只希望2人可以無條件投入、盡情浪漫，讓愛情是很美好的狀態，「與其用任何東西綁住、限制我們，不如好好溝通、讓熱度延續」，男友也說好，如同她所說「（相處）我們一起作主，但是以我為主」。