「奇異博士2」上片前突被爆大雷 漫威老闆驚曝真相

「奇異博士2：失控多重宇宙」臨上片前卻被外洩重要情節畫面。取材自IMDb

被視為今年夏天最受期待巨片之一的「奇異 博士2：失控多重宇宙」，再過幾天就要在世界各地的戲院盛大上映，卻突然被人洩露片中的重要情節片段，引發網友熱議。眾所周知，漫威 英雄片近年來愛走「嚴加保密」路線，連演員都未必拿到完整的劇本，就是擔心觀眾在進戲院前先得知內容、破壞編導營造的驚喜，可惜愈用非常手段來防爆雷，愈是激起網友破壞的慾望。

「奇異博士2：失控多重宇宙」繼「蜘蛛人 ：無家日」後再度探討「平行時空、多重宇宙」的主題，據傳會出現一些令漫威迷興奮的客串畫面，各方預期會有之前未在漫威英雄片登場的重量級英雄或是不同演員扮演的知名英雄現身，而根據網路上已揭露的片段，確實有觀眾期待已久的發展出現，然而此事被傳多時，不少漫威迷卻是在忍不住好奇心被爆雷的情況下才得知，又不免後悔怎麼沒忍住，就是不小心點開了網路連結，搶先知道了這個驚喜，直呼：「奇異博士能不能再施咒讓人把一切都遺忘？」

主導漫威影視與漫畫創作的凱文費吉，當然是「保密」策略的支持者之一，然而在片段外洩後，也不能不坦然面對，表示關於「保密」這件事最不幸的事實就是「沒有辦法」，所以不管怎樣，還是要確定片子在已被爆雷的情況下，仍然給觀眾很成功的觀影體驗，這點他自認為他們有做到。他也呼籲，有很多人會配合不散布劇情的內容，希望某些人就算偷偷拿到一些情節相關的內容，也不要散布出去，因這都會減損了看片時的體驗。