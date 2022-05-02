我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

「奇異博士2」上片前突被爆大雷 漫威老闆驚曝真相

記者蘇詠智／即時報導
「奇異博士2：失控多重宇宙」臨上片前卻被外洩重要情節畫面。取材自IMDb
「奇異博士2：失控多重宇宙」臨上片前卻被外洩重要情節畫面。取材自IMDb

被視為今年夏天最受期待巨片之一的「奇異博士2：失控多重宇宙」，再過幾天就要在世界各地的戲院盛大上映，卻突然被人洩露片中的重要情節片段，引發網友熱議。眾所周知，漫威英雄片近年來愛走「嚴加保密」路線，連演員都未必拿到完整的劇本，就是擔心觀眾在進戲院前先得知內容、破壞編導營造的驚喜，可惜愈用非常手段來防爆雷，愈是激起網友破壞的慾望。

「奇異博士2：失控多重宇宙」繼「蜘蛛人：無家日」後再度探討「平行時空、多重宇宙」的主題，據傳會出現一些令漫威迷興奮的客串畫面，各方預期會有之前未在漫威英雄片登場的重量級英雄或是不同演員扮演的知名英雄現身，而根據網路上已揭露的片段，確實有觀眾期待已久的發展出現，然而此事被傳多時，不少漫威迷卻是在忍不住好奇心被爆雷的情況下才得知，又不免後悔怎麼沒忍住，就是不小心點開了網路連結，搶先知道了這個驚喜，直呼：「奇異博士能不能再施咒讓人把一切都遺忘？」

主導漫威影視與漫畫創作的凱文費吉，當然是「保密」策略的支持者之一，然而在片段外洩後，也不能不坦然面對，表示關於「保密」這件事最不幸的事實就是「沒有辦法」，所以不管怎樣，還是要確定片子在已被爆雷的情況下，仍然給觀眾很成功的觀影體驗，這點他自認為他們有做到。他也呼籲，有很多人會配合不散布劇情的內容，希望某些人就算偷偷拿到一些情節相關的內容，也不要散布出去，因這都會減損了看片時的體驗。

「奇異博士2：失控多重宇宙」票房備受看好，是今夏頭號巨片。取材自IMDb
「奇異博士2：失控多重宇宙」票房備受看好，是今夏頭號巨片。取材自IMDb

漫威 奇異 蜘蛛人

上一則

裘莉在烏克蘭大發聖光 卻出狠招要讓小布永遠失去孩子

下一則

松本潤99.9電影版 邀西島秀俊解懸案

延伸閱讀

走紅後遺症？「蜘蛛人」為了救愛情 傳暫時息影

走紅後遺症？「蜘蛛人」為了救愛情 傳暫時息影
楊紫瓊「媽的多重宇宙」熱狗手手 蜘蛛人居然有一組

楊紫瓊「媽的多重宇宙」熱狗手手 蜘蛛人居然有一組
陶比麥奎爾版「蜘蛛人」20周年 主角差點不是他

陶比麥奎爾版「蜘蛛人」20周年 主角差點不是他
「奇異博士2」超保密 阿湯哥會現身？

「奇異博士2」超保密 阿湯哥會現身？

熱門新聞

張柏芝常在社群平台分享與三個小孩的互動。（取材自微博）

張柏芝臉貼小鮮肉幸福自拍 網驚：是熟悉的他

2022-04-28 02:24
張庭、林瑞陽近來很多爭議事件。（取材自微博）

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

2022-04-27 11:42
粉絲巧遇玄彬、孫藝真用餐。圖／摘自小紅書

紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯

2022-04-25 10:05
「風起隴西」Angelababy出場，網友她法令紋明顯、微笑唇出戲，但演技有進步。（視頻截圖）

Angelababy「風起隴西」終於出場 網酸老了一大圈

2022-04-29 02:26
Angelababy離婚後依舊受到外界關注。圖／摘自Angelababy微博

上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」

2022-04-26 12:06
楊冪。圖／摘自微博

35歲楊冪久違現身 真實狀態驚人 胸前秀大片春光

2022-04-22 13:16

超人氣

更多 >
曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷
紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅
巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？
麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕

麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕
「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當

「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當