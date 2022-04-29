韓版「紙房子」預告曝光 比照原版出動千年國寶坐鎮

「紙房子：韓國篇」強盜團造型曝光。圖/Netflix提供

「紙房子」韓國篇要來了！除了日前已公布的《原罪犯》劉智泰 、《魷魚遊戲 》朴海秀、百想影后全鐘瑞以及國際名模張允柱等黃金演出陣容之外，上線日期預告影片29號曝光也宣告這一次將改寫史上最大宗搶案紀錄，打造世界第一的直播節目震撼人心。不同於被翻拍的原始版本，韓國篇出動了擁有近千年歷史的國寶「河回面具」坐鎮，一樣抨擊權威、緩解百姓委屈不滿，期待讓觀眾看了大快人心。

轟動全球的西班牙竊盜影集「紙房子」(La casa de Papel) 推出第5部後轟動劃下完結篇，並締造整部在全球累積67億小時觀看時數的輝煌記錄，更曾寫下Netflix 史上最多觀看的非英語影集以及有史以來最多人觀看的成績，因此被網友們推崇為經典神劇。

日前Netflix宣布將翻拍推出「紙房子：韓國篇」，除了邀請到深受台灣影迷喜愛的「客：The Guest」、「Voice」導演 金泓善執導，電影「原罪犯」劉智泰飾演貫穿全劇的鬼才「教授」，「魷魚遊戲」朴海秀飾演「柏林」，百想影后全鐘瑞飾演「東京」，國際名模張允柱飾演「奈洛比」之外，還有實力派演員群金倫珍、李元鍾、朴明勳、金聖午、李主儐、李玹雨、李奎浩，以及兩位同名不同人的金志勳全都齊聚於劇中，龐大、豪華的演出陣容會激起怎樣的火花也備受影迷們的期待。

而韓國篇劇情描述天才戰略家和具有不同個性與能力的強盜們，面對異想天開的變數一點都不畏懼，反而展開了史上罕見的綁架多名人質最大宗搶案，29號主海報與上線日期預告影片公開，飾演「教授」一角的劉智泰直接語氣強硬地表示：「犯下大案子的強盜，可以改變世界，甚至成為英雄」展現策劃世紀劫持案並網羅各種強盜在一起的首腦野心，並發下豪語說道：「我們要犯下史上最大宗搶案，大眾會看著這場世界第一精彩的現場直播節目，還會為我們加油。」

此外，上線日期預告影片中「強盜團」的完整造型也首度曝光，除了紅色連身衣褲依舊搶眼之外，如同「紙房子」引用西班牙國寶級藝術畫家達利的模樣設計面具，象徵對抗不公的體制，「紙房子：韓國篇」中的面具則使用了韓國第121號國寶「河回面具」裡的「貴族」(兩班)面具，「河回面具」是展現韓國傳統美的代表之一，據傳是在距今近1000年前的高麗中期因安東河回村受瘟疫之害而開始製作面具來求平安，「貴族」面具就是當時總共製作的13種面具之其中一種，又由於外型線條柔和，仰看時是大笑表情，俯看又變成憤怒表情，宛如調侃生活辛酸的模樣而成為最廣知大眾知曉的面具。

而在安東河回有著800多年歷史的「河回別神祭假面舞」，表演者會戴著「貴族」與「儒生」的面具表演古代貴族與平民百姓之間的衝突，抨擊不公平的階級權威與社會問題並進行批判與諷刺，為百姓抒解積在心中已久的怨氣。如今「紙房子：韓國篇」使用「河回面具」，跟木頭製作的面具不同，改成白色的臉孔，但又可見到面具一邊沾有血滴，似乎暗示腥風血雨即將到來，面具的含意也更讓網友們期待韓國篇將帶來何種緊張刺激且大快人心的內容。全球劇迷期待已久的Netflix「紙房子：韓國篇」共兩部，第1部共六集將於6/24(五)在全球190個國家上線。