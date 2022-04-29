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從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認殺害性侵10歲女童

路透：美國晶片產業扶助案 附加對中國投資限制

安珀赫德被爆讓舊愛馬斯克幫她付捐款 還要脅前夫強尼

記者蘇詠智／即時報導
馬斯克被認為曾為前女友支付50萬美元的捐款。（路透）
馬斯克被認為曾為前女友支付50萬美元的捐款。（路透）

強尼戴普與前妻安珀赫德的5000萬美元誹謗官司開庭至今，安珀招架無力，自己反而被挖出不少不光彩的內幕，最具殺傷力者，是她當初答應與強尼離婚後，把700萬美元和解金的一半捐給美國公民自由聯盟與洛杉磯兒童醫院，結果至今才捐了130萬美元，其中還有50萬美元是前男友馬斯克出的錢。

安珀赫德快6年前與強尼戴普鬧離婚，兩大訴求重點是自己身為家暴倖存者，且絕對不是靠找個有錢老公發達的拜金女郎，因此她會將和解金的一半捐出，來聲援女性對抗虐待，結果承諾被發現是空話，還找了前男友支付將近一半的金額，當場打臉「不是來釣金龜」的說法。美國公民自由聯盟的總法律顧問泰倫斯道荷蒂在作證時表示，安珀已捐出的130萬美元，只有35萬是直接來自於她，50萬是以Vanguard投資集團的名義，泰倫斯認為這筆款項是馬斯克在背後支付。

當強尼與安珀離婚生效後，安珀火速與馬斯克交往，讓強尼懷疑兩人早在他和安珀未離異前已經有不倫的戀情，尷尬的是，強尼與安珀的前經紀人克里斯汀卡利諾作證，表示安珀與馬斯克分手後曾對他坦承，與馬斯克在一起不過是為了填補離開強尼的空虛，沒有真正的愛，儘管如此，她還是讓馬斯克為她付了50萬美元的捐款。

強尼的律師再出重拳，揭露安珀當年談離婚時曾經威脅強尼，若不辦到她的一堆要求，就申請禁制令，其中包括讓她能夠免費住在他所擁有的3棟西好萊塢頂層公寓等。早先強尼的影迷已經連署要電影公司將她踢出「水行俠2」，人數逼近兩百萬人，雖然片子已經殺青，近日連署人數已破230萬，還在不斷增加中，安珀的形象危機恐對影片票房造成影響。

強尼戴普自從誹謗官司回到美國開庭以來，多次給予前妻重擊。（路透）
強尼戴普自從誹謗官司回到美國開庭以來，多次給予前妻重擊。（路透）
安珀赫德（左）與馬斯克曾高調交往。圖／摘自IG
安珀赫德（左）與馬斯克曾高調交往。圖／摘自IG
安珀赫德數度被打臉，遭挖出一堆不光彩的過去。（路透）
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馬斯克 美國公民 家暴

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