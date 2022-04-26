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台演藝圈疫情連環爆 柯震東、張孝全新作劇組傳確診

記者黃保慧／即時報導
柯震東。(本報系資料照)
柯震東。(本報系資料照)

台灣最近疫情確診數攀高，演藝圈也遭殃，柯震東最近在拍攝的影集「愛愛內含光」傳出有工作人員確診，而該片演員還有夏于喬、鳳小岳，不過目前未受影響，仍持續拍攝。據知，其實最近不止這部影集受影響，張孝全低調開拍一陣子的簡學彬導演新電影「器子」也傳出有人確診。

據悉，「愛愛內含光」原定是温貞菱演出女主角，該角色會有激情裸戲，但她臨時辭演後，換了一位新人演員詹子萱接演，該位新人其實來頭不小，目前已簽給張鈞甯，前幾年在陳國富、周迅、陳坤於2017年共同創辦的「山下學堂」上演員訓練課，是金馬影后舒淇的學生。

至於由黃立成投資的「愛愛內含光」拍攝是否有受影響，夏于喬經紀人表示，目前參與的戲劇工作都正常的拍攝，而且藝人有簽保密協議，出品公司還沒有發布的時候也不能對外説。柯震東經紀人也表示，「 劇組目前因應疫情，各組工作人員都固定做快篩檢測，每日通過檢測流程的工作人員才會進現場拍攝。目前拍攝計畫沒有更動，所有演員皆健康，謝謝關心。」

正在拍攝的新片「器子」也傳出有確診者，發行商也表示，劇組目前因應疫情，全組演職員都依規定做快篩檢測皆為陰性。該員是於休假日後身體不適，在家主動二度篩檢呈陽性，隨即前往做PCR後確診，隨即回報劇組；昨天由於場次調度並未拍攝，由劇組通知前日近距離接觸之同組人員再次快篩與PCR檢測，所幸皆為陰性。

張孝全經紀人和發行商一同發聲表示，為確保所有人員安全，劇組先停工三天，讓所有人員做好自主防疫。目前對拍攝影響不大 。

張孝全拍攝新片。(本報系資料照)
張孝全拍攝新片。(本報系資料照)
詹子萱演出「愛愛內含光」影集。圖／摘自臉書
詹子萱演出「愛愛內含光」影集。圖／摘自臉書

檢測 疫情 篩檢

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