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瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

記者陳慧貞／即時報導
趙永馨（右）拿出拍「庭院深深」時「翠珊」劇照，導演沈怡拿「啞妻」獲金鐘獎座合影。圖／瓊瑤故事館籌備處提供
趙永馨（右）拿出拍「庭院深深」時「翠珊」劇照，導演沈怡拿「啞妻」獲金鐘獎座合影。圖／瓊瑤故事館籌備處提供

84歲知名作家瓊瑤位於台北東區市價超過30億(約1億美元)的舊居「可園」將改建，23、24日舉行文創市集「懷舊迎新，春日雅集」，將可園內典藏品公開，吸引藝人鄭怡、趙永馨、周思潔、製作人柴智屏紛紛前往朝聖。

鄭怡因家住在東區，幾乎天天都會經過可園，經常透過外面紅色磚牆向裡看的景象，一如瓊瑤筆下「庭院深深深幾許」，這次透過開放參觀進入可園，她直呼：「直接進入瓊瑤姐的世界，霎那間彷彿回到了國高中，那個看瓊瑤小說的小女孩」，笑稱在保守年代，還要面對聯考壓力，瓊瑤小說是唯一紓壓出口，「而且一直念女校，很少接觸男生，我們都靠看瓊瑤小說幻想愛情世界和白馬王子。謝謝有瓊瑤，豐富了我們的少女時代。」

趙永馨當年演出「庭院深深」中的翠珊一角大受歡迎，她與導演沈怡帶著「啞妻」的金鐘獎座回到可園，拿起「翠珊」照，「瓊瑤阿姨就像是一個大樹，撒下種子，我們都受惠良多、一路成長，回到可園就像回到自己家。」

製作人柴智屏認識瓊瑤10多年，期間經常進出可園，第一次到可園時，「覺得這裡是充滿夢幻、少女氣息又非常有味道的地方。想說瓊瑤阿姨的劇情永遠都會寫到可園，永遠都會有歡樂笑聲、永遠有愛它的家人，來到這都會覺得自己與可園有一份深厚的感情。」

周思潔近來轉型為心靈成長老師，還開人生投資學頻道，首度一探可園真面目，看到傳聞中的涼亭，想起自己在國、高中時期買皇冠雜誌就是為了追瓊瑤小説連載，「本來已經離開，但有個聲音在呼喚，所以又特别繞回來收藏了簽名拼圖。」

鄭怡幾乎天天經過可園。圖／瓊瑤故事館籌備處提供
鄭怡幾乎天天經過可園。圖／瓊瑤故事館籌備處提供
周思潔收藏瓊瑤簽名拼圖。圖／瓊瑤故事館籌備處提供
周思潔收藏瓊瑤簽名拼圖。圖／瓊瑤故事館籌備處提供
製作人柴智屏再度造訪可園。圖／瓊瑤故事館籌備處提供
製作人柴智屏再度造訪可園。圖／瓊瑤故事館籌備處提供

小說 導演 投資

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