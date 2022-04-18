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威爾史密斯掌摑案外案 女星傳因此被換角 精神崩潰

記者蘇詠智／即時報導
譚蒂紐頓片子沒拍完就被踢出劇組，引起熱議。（路透資料照片）
譚蒂紐頓片子沒拍完就被踢出劇組，引起熱議。（路透資料照片）

威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮上掌摑克里斯洛克，引發軒然大波，也成為好萊塢人士的談論焦點。近日傳出查寧塔圖「舞力麥克」系列第3集女主角譚蒂紐頓退出、改由莎瑪海耶克接手，背後原因正是查寧和譚蒂為了威爾史密斯的事發生爭執，吵得兇到沒辦法再合作，身兼製片的查寧於是把譚蒂給炒魷魚。雖然此說已經被當事人否認，不過英國「每日郵報」揭露，譚蒂紐頓近來因為和導演丈夫奧爾帕克分手，情緒相當不穩定，在片場不乏明顯失控的行為，劇組把她換掉也是有不得已的苦衷。

譚蒂紐頓曾經主演「不可能的任務2」、「2012」、影集「西方極樂園」等著名影片，算是演技派黑人女星的代表之一，她向來敢說敢言，連英國首相強生都敢罵，會因為威爾史密斯的事和查寧吵到水火不容，也不太讓人意外。但威爾史密斯引發的爭吵只是導火線，她近期遭逢情變、影響家庭，造成情緒失控、狀況連連，讓攝製進度時常中斷，才是「舞力麥克3」非得把她換掉的主因。她和奧爾的3個孩子分別是21、17以及8歲，她的心情惡劣到在倫敦拍片時還必須把兩隻寵物兔帶進房間，藉由牠們來安撫自己的情緒。

「每日郵報」稱譚蒂前不久在把合作30年的英國經紀團隊全部炒掉，只剩下美國的經紀人在幫忙他，一聽應到她在「舞力麥克3」鬧出這麼大的風波，美國經紀人火速從洛杉磯趕往倫敦處理，希望傷害不要擴大，她可能安排譚蒂先接受心理治療、好好靜養，卻也要譚蒂同意且配合，才能夠順利成行。

威爾史密斯掌摑克里斯洛克（左），餘波仍在盪漾。（路透資料照片）
威爾史密斯掌摑克里斯洛克（左），餘波仍在盪漾。（路透資料照片）
譚蒂紐頓（左）與丈夫奧爾帕克感情破裂，情緒崩潰。（路透資料照片）
譚蒂紐頓（左）與丈夫奧爾帕克感情破裂，情緒崩潰。（路透資料照片）

威爾史密斯 英國 導演

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