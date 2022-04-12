木村拓哉大女兒獻聲 同台「鬼滅之刃」知名聲優

「漁港的肉子」。圖／傳影提供

「日劇 天王」木村拓哉與工藤靜香的20歲長女木村心美（Cocomi）為動畫「漁港的肉子」配音，熱愛動漫的她，過去曾接受相關訓練，這回令她雀躍的是可以跟自己的偶像「鬼滅之刃」知名聲優花江夏樹同台，讓她又驚又喜。

「漁港的肉子」拿下第152屆直木獎，在日本 狂賣35萬冊，被明石家秋刀魚相中簽下電影 版權，歷經5年之久這部精雕細琢的動畫終於面世！明石家承認對於親情電影每看必哭，像是把小孩扶養長大的故事也都會觸動他的心。

而「漁港的肉子」就是一個愛吃愛笑、愛女兒的單親胖媽媽肉子，與貼心卻毫不相似的女兒喜久子一起住在船上，過著單純生活但背後隱藏著巨大悲天憫人情懷的故事。這部由小說改編成動畫電影是由「海獸之子」的動畫導演渡邊步操刀，負責動畫製作的是在全世界擁有眾多粉絲的STUDIO4℃，STUDIO4℃不僅曾以「惡童當街」榮獲日本影藝學院最佳動畫片獎，還有獲得日本文化廳媒體藝術祭動畫類大賞的『海獸之子」等片。

曾經為「風起」日語版的「腦筋急轉彎」配音的大竹忍，這次替劇中最重要的角色肉子配音，是一個少根筋又迷糊散漫的胖媽媽，看她吃東西非常療癒，讓大竹忍覺得這次的配音讓她非常開心！在「漁港的肉子」替片中熱門電視單元「驚奇靈媒達莉西雅的通靈秀」達莉西亞配音的貴婦松子，她笑說：「說起秋刀魚先生，他時不時地會說『我喜歡身材有點肉的』，只是實際上沒看過他結交過肉肉型的人。不過看到這部電影裡的肉子，多少覺得果然像這樣心思單純又肉肉的可愛女生，是秋刀魚先生心目中某種理想型吧！」