丹佐華盛頓談奧斯卡掌摑事件 「那晚魔鬼逮到機會」

丹佐華盛頓2日在傑克斯主教舉辦的領袖峰會上，公開談論威爾史密斯掌摑事件。(美聯社)

今年奧斯卡 頒獎典禮發生好萊塢男星威爾史密斯 掌摑串場人克里斯洛克的意外事件，轟動全球。時隔一周，當時在場的男星丹佐華盛頓公開談論這件事，說那晚是「魔鬼逮到機會」。

影片來源：YouTube T.D. Jakes

美國有線電視新聞網（CNN）報導，丹佐華盛頓（Denzel Washington）2日在傑克斯（T.D. Jakes）主教舉辦的領袖峰會上擔任致詞來賓，他在2小時對話中討論到信仰與他得獎無數的演藝生涯，並被問及對掌摑事件的看法和事發後續。

根據傑克斯在官方推特（Twitter）帳號發布的影片，丹佐華盛頓回覆道：「有句話說：當惡魔不理會你，你便知道自己正在做不對的事。惡魔想說：『別打擾他吧，我最喜歡這種人了。』」

「反之，當惡魔找上你，或許因為你正在努力做對的事。而不論原因為何，那晚惡魔逮到了機會。」

由於克里斯洛克（Chris Rock）3月27日在奧斯卡典禮上，拿威爾史密斯（Will Smith）演員妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）的光頭造型開玩笑，未顧及她受脫髮症所苦，威爾史密斯怒而衝上台賞他巴掌。

威爾史密斯隨後在頒獎典禮上，贏得生涯首座奧斯卡最佳男演員獎。他上台致詞時向美國影藝學院及其他出席人士致歉，並說自己得獎前，同獲提名 的丹佐華盛頓告訴他一句有道理的話：「你在人生巔峰時要小心，那是惡魔找上你的時刻。」

丹佐華盛頓表示，掌摑事件發生後，他和男星暨頒獎典禮製作人泰勒派瑞（Tyler Perry）與威爾史密斯3人一同禱告。「幸好空檔時有人在場。不只有我，還有其他人。」「泰勒派瑞立刻過來，他和我就在那裡。」

丹佐華盛頓不願透露3人交談或禱告內容。他僅表示：「我們怎麼有資格譴責誰？我不知道情況的來龍去脈。不過我知道，唯一解決方式是禱告。」

威爾史密斯28日也在Instagram發表道歉聲明，稱自己呼人巴掌的行為「不容接受且不可寬恕」。