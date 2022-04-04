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丹佐華盛頓談奧斯卡掌摑事件 「那晚魔鬼逮到機會」

中央社洛杉磯4日綜合外電報導
丹佐華盛頓2日在傑克斯主教舉辦的領袖峰會上，公開談論威爾史密斯掌摑事件。(美聯社)
丹佐華盛頓2日在傑克斯主教舉辦的領袖峰會上，公開談論威爾史密斯掌摑事件。(美聯社)

今年奧斯卡頒獎典禮發生好萊塢男星威爾史密斯掌摑串場人克里斯洛克的意外事件，轟動全球。時隔一周，當時在場的男星丹佐華盛頓公開談論這件事，說那晚是「魔鬼逮到機會」。

影片來源：YouTube T.D. Jakes

美國有線電視新聞網（CNN）報導，丹佐華盛頓（Denzel Washington）2日在傑克斯（T.D. Jakes）主教舉辦的領袖峰會上擔任致詞來賓，他在2小時對話中討論到信仰與他得獎無數的演藝生涯，並被問及對掌摑事件的看法和事發後續。

根據傑克斯在官方推特（Twitter）帳號發布的影片，丹佐華盛頓回覆道：「有句話說：當惡魔不理會你，你便知道自己正在做不對的事。惡魔想說：『別打擾他吧，我最喜歡這種人了。』」

「反之，當惡魔找上你，或許因為你正在努力做對的事。而不論原因為何，那晚惡魔逮到了機會。」

由於克里斯洛克（Chris Rock）3月27日在奧斯卡典禮上，拿威爾史密斯（Will Smith）演員妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）的光頭造型開玩笑，未顧及她受脫髮症所苦，威爾史密斯怒而衝上台賞他巴掌。

威爾史密斯隨後在頒獎典禮上，贏得生涯首座奧斯卡最佳男演員獎。他上台致詞時向美國影藝學院及其他出席人士致歉，並說自己得獎前，同獲提名的丹佐華盛頓告訴他一句有道理的話：「你在人生巔峰時要小心，那是惡魔找上你的時刻。」

丹佐華盛頓表示，掌摑事件發生後，他和男星暨頒獎典禮製作人泰勒派瑞（Tyler Perry）與威爾史密斯3人一同禱告。「幸好空檔時有人在場。不只有我，還有其他人。」「泰勒派瑞立刻過來，他和我就在那裡。」

丹佐華盛頓不願透露3人交談或禱告內容。他僅表示：「我們怎麼有資格譴責誰？我不知道情況的來龍去脈。不過我知道，唯一解決方式是禱告。」

威爾史密斯28日也在Instagram發表道歉聲明，稱自己呼人巴掌的行為「不容接受且不可寬恕」。

威爾史密斯 奧斯卡 提名

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