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大鼻子情聖斥普亭過分 侵烏行為瘋狂且無法接受

中央社巴黎31日綜合外電報導
以電影「大鼻子情聖」走紅的法國老牌男星傑哈德巴狄厄。路透
以電影「大鼻子情聖」走紅的法國老牌男星傑哈德巴狄厄。路透

以電影「大鼻子情聖」走紅的法國老牌男星傑哈德巴狄厄，31日譴責俄羅斯總統普亭烏克蘭犯下「瘋狂、令人無法接受的過分行為」。他原本與普亭交好，還持有俄國護照。

傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）透過法新社發表聲明說：「俄羅斯人民無須為普亭（Vladimir Putin）等領導人所犯下瘋狂、令人無法接受的過分行為負責。」

72歲的傑哈德巴狄厄自1980年代便揚名法國，並透過在1990年美國電影「綠卡」（Green Card）中的演出打進好萊塢。他過去讚美普亭，還在2013年離開法國、取得俄羅斯國籍，以抗議法國擬議對富人加稅。

傑哈德巴狄厄曾以「大鼻子情聖」（Cyrano de Bergerac）奪得坎城影展影帝，並拍攝過李安導演的電影「少年Pi的奇幻漂流」（Life of Pi），近期則參與Netflix影集「馬賽城」（Marseille）演出。

傑哈德巴狄厄取得俄羅斯國籍後，經常讚美俄國，稱它是「了不起的民主國家」；還讚揚普亭，並把他與已故教宗若望保祿二世（John Paul II）相比。

不過俄國2月24日入侵烏克蘭後，傑哈德巴狄厄3月1日即對法新社表示：「俄羅斯和烏克蘭一直是兄弟之邦，我反對這場手足相殘的戰爭。請停止動武、展開談判。」

傑哈德巴狄厄31日還說，1日起3晚他在法國首都巴黎舉行的演唱會，收入將全數捐給「這場悲劇性手足相殘戰爭下的烏克蘭受害者」。

普亭 俄羅斯 烏克蘭

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