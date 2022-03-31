孫藝真、玄彬婚宴菜單超澎湃 餐費高達7.3萬美元

玄彬、孫藝真交往2年後終於結婚。圖／摘自IG

玄彬、孫藝真因在2018年合作「極智對決」結緣，更因「愛的迫降」擦出愛的火花，相戀1年多發出結婚聲明，並於3月31日在有「最美飯店」的華克山莊內的「Aston House」舉辦世紀婚禮，隨著婚宴細節曝光越來越多，也有賓客公布菜單，有媒體估計指出，假設宴客300人，基本上就要耗費約7.3萬美元的餐費。

韓媒指出，菜單部分包括Ossetra魚子醬、低溫 烹煮海鮮、海膽籽、天然松茸五穀奶油濃湯、番茄羅勒冰凍果子露、烤咸平韓牛里脊肉、烤活龍蝦 、松露馬鈴薯泥、羊肚菌菇醬等各種高檔食材，由於一位賓客的餐費基本為28萬韓幣(約230美元)，食物相當物超所值，另還要加上大廳使用費最少就要1500萬韓幣(約1萬2300美元)、場地布置費用2500萬(約2萬500美元)，以及門口警衛費用約1000萬韓幣(約8200美元)，光是這場婚宴，可能就要耗費17.5萬美元。

不過玄彬、孫藝真畢竟是世紀婚禮，一舉一動都受到外界注目，也期待他們接下來的動向，不過另有媒體指出，詢問他們的共同友人，目前他們並沒有度蜜月的打算，本周末會在新婚房內，度過愜意的兩人時光。