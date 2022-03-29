打人之後…威爾史密斯繼續開心跑派對 手舞足蹈沒人噓

威爾史密斯（中）的妻子、孩子們也開心陪他去奧斯卡會後派對。（歐新社資料照片）

好萊塢 就是個趨炎附勢的虛偽環境？新科奧斯卡影帝威爾史密斯 （Will Smith）在頒獎典禮上掌摑開他妻子玩笑的克里斯洛克（Chris Rock），各方譁然，尤其在歐美主流的價值觀之下，譴責任何形式的暴力，對他的行為多有抨擊，檢討聲浪不斷。但他在典禮結束後，還是與家人一起開心出席由「浮華世界」（Vanity Fair）雜誌舉辦的會後派對，不僅全程帶著笑容，還在一堆拿著手機拍他的賓客前隨著音樂、拿起小金人 手舞足蹈，一點都看不出才剛發完脾氣以及在致詞時激動落淚，情緒切換相當迅速，全場來賓也都「非常識相」都沒有人提到他與克里斯洛克的風波，也沒有人對他發出噓聲。

在全球觀眾眼前做出驚人之舉，正常人應該還是很難立刻改變心情，但威爾不愧是影帝，到了要放鬆、開心的場合，就是能夠盡情享樂，身旁的人們也不會破壞氣氛，不過好萊塢一堆人批評他的行為，在派對上卻看似沒有人想要檢討他，或是對他表示任何不滿，大家都像是真心來祝福他獲獎，為他抱回小金人而喜悅、向他致敬，也難怪媒體要諷刺寫道：「你以為他們會為了『那一巴掌』而噓他？你真的不了解好萊塢。」