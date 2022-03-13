奧斯卡影帝、漫威資深巨星 威廉赫特71歲去世

威廉赫特71歲去世。（路透資料照片）

曾以「蜘蛛女之吻」獲得奧斯卡 與坎城雙料影帝大獎、並憑「意外的旅客」成為金馬獎史上唯一一次的外語片競賽最佳男主角得主的美國男星威廉 赫特，傳已於13日於波特蘭的家中去世，享年71歲，20日就是他的72歲生日，他的兒子威爾表示父親是很平靜地在自然情況下逝世，沒有多透露其他細節，但威廉赫特曾於2018年宣布自己罹患末期攝護腺癌。

威廉赫特與瑪麗麥特林曾因「悲憐上帝的女兒」假戲真做而同居。取材自IMDb

威廉赫特在「收播新聞」扮演風流花心男主播，第3度入圍奧斯卡影帝。取材自IMDb

「意外的旅客」讓威廉赫特成為金馬獎史上唯一一次的外語片競賽影帝。取材自IMDb

威廉赫特曾是1980年代美國最當紅的男性巨星之一，曾以「蜘蛛女之吻」、「悲憐上帝的女兒」和「收播新聞」連續3屆入圍奧斯卡最佳男主角，將近20年後又以「暴力效應」入圍奧斯卡最佳男配角。他曾在著名的茱莉亞學院研習表演，和「超人」克里斯多夫李維與喜劇天王羅賓威廉斯是同學，也繼他們之後在影壇大紅大紫。

他的首部電影 是英國影壇怪傑肯羅素執導的「變形博士」這部科幻驚悚片儘管賣座不算出色，他的演技卻受到好評。隔年他與凱薩琳透納在情色驚悚片「要命的吸引力」（直譯：體熱），上演大膽激情床戲，票房和影評成績同樣亮眼，他也知名度大開。接著他又和該片導演勞倫斯卡斯丹攜手合作「大寒」，又是一次成功的出擊。

雖然他乘勝追擊主演、改編自美國暢銷小說的懸疑片「高爾基公園」並未如預期大賣，他的聲勢未受影響，反而還因為「蜘蛛女之吻」在美國、法國與英國同登影帝寶座，聲望如日中天。

當紅時的威廉赫特有「知性性感偶像」的形象，和凱薩琳透納又合作的「意外的旅客」參加了金馬獎唯一一次的外語片競賽，頒獎典禮上由成龍宣布他成為外語片的影帝得主，他當然並未特別來台出席，那時他在好萊塢片約不斷，超級搶手。

威廉赫特在「黑寡婦」中又再扮演羅斯將軍。取材自IMDb

威廉赫特在「蜘蛛女之吻」扮演陰柔同性戀者，獲得奧斯卡、坎城等影帝大獎。取材自IMDb

然而在1990年代之後他雖然還是有不少影視作品，卻逐漸不再有超級天王的氣勢，他也接受現實，轉型為搶眼的配角，招牌演技並未生鏽。年輕一點的影迷應該比較熟悉他在漫威英雄電影中扮演羅斯將軍，前後在「無敵浩克」、「美國隊長3：英雄內戰」、「復仇者聯盟：終局之戰」等片登場，去年上映的「黑寡婦」裡還有他的演出。

今年元月在美國上映，由他和皮爾斯布洛斯南、凱雅史寇戴拉里、范冰冰等人合演的古裝奇幻電影「The King's Daughter」，雖是多年前已殺青，卻是他生前最後在戲院上片的遺作。

除了演技表現備受稱讚外，威廉赫特的情史也豐富，他總共有兩段婚姻與3段著名的同居關係，其中之一是和合演「悲憐上帝的女兒」奧斯卡影后瑪莉麥特林，這段假戲真做之戀雖然只延續一年，卻風風雨雨，廣為世人所知。

他和首位同居女友生下一子，和第2任妻子則有兩個孩子，與法國凱撒獎影后桑德琳波奈爾生了一個女兒。其子威爾在聲明中表示家人雖同感哀痛，但在他去世時都在身旁，希望外界尊重他們的隱私。