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林心如凍齡網讚「戀愛了」 代言驚人酬勞曝光

記者陳慧貞／即時報導
林心如。圖／LABELLE拉蓓提供
林心如。圖／LABELLE拉蓓提供

林心如近期蠟燭兩頭燒，除了忙拍戲，還接下飲品代言，由百大網紅冠軍、中醫出身的77老大，為她量身打造的機能飲品，她除了認同品牌質感，同時也對77老大有信心，廣告美照曝光後，讓網友驚艷不已，大讚：「再一次戀愛了」、「怎麼可以這麼凍齡」。

忙碌的工作行程，林心如依然保持活力滿滿、氣色紅潤，她日前為代言進棚拍照，兩款造型充滿時尚、自信，近年來她身兼戲劇製作、演出，有時一天24小時都不夠用，忙完「華燈初上」，隨即緊鑼密鼓投入下一部戲的籌備及拍攝，儘管如此，她還是保持運動習慣，「忙碌生活會讓人忽略許多事情，但也是考驗著自己的耐力，如何在繁忙有限的時間，讓自己保持最佳狀態真的很重要。」

分享凍齡維持身材法寶，林心如也被問代言費，她說：「費用真的不是最大的考量，產品要好，才能對消費者負責，產品不OK，再多錢也是謝謝再連絡。」是否超過7位數？林心如笑說：「去問經紀人啦。」

除了林心如，廠商還邀請國民男友許光漢、暖心名醫江坤俊與百大網紅冠軍77老大等聯手代言，77老大透露，之所以會建議品牌找林心如代言，也是因對方是他心目中的女神，從「還珠格格」時期就很欣賞，而77老大、江坤俊，一個中醫一個西醫，2人平常除了關注健康外，也會抽空追劇，尤其是林心如製作的夯劇「華燈初上」第三季即將上檔， 2人都很關心「究竟是誰殺了蘇媽媽」，頻呼實在是迫不及待第三季要上架了。

77老大。圖／LABELLE拉蓓提供
77老大。圖／LABELLE拉蓓提供
林心如。圖／LABELLE拉蓓提供
林心如。圖／LABELLE拉蓓提供
林心如。圖／LABELLE拉蓓提供
林心如。圖／LABELLE拉蓓提供

林心如 時尚

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