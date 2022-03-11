曹格不爽爆料者竊錄又肆意剪輯 提告誹謗

曹格發出聲明將對爆料者提出誹謗告訴。圖／摘自IG

曹格7日在餐廳爆出酒後糾紛，和隔壁包廂的客人發生激烈口角，現場影片被PO上網後引起軒然大波，10日他打破沉默，表示尊重司法結果並承擔責任，同時也希望爆料者可以去做筆錄還原事實，而不是單邊爆料誤導真相，晚間發出聲明，正式要向爆料者提告。

曹格今早表示看到來路不明的爆料被大做文章內心很失望、難過，若對方持續神隱，他說：「我會盡我能力把你找出來，提告。」晚間發出正式聲明，其中提到「爆料者違法竊錄並恣意剪輯影片，上傳網路混淆視聽」，導致名譽受損，將對爆料者提告誹謗。

除了飆髒話的影片外流，所屬的經紀公司，針對本次事件與律師討論後，正式發出聲明，對於有標題指出曹格「拒絕道歉」、「絕不道歉」、「堅持不為失控行為致歉」等等諸多斷章取義或自行腦補的標題，經紀人再次釐清：「曹格針對的是爆料者的爆料行為，他不可能道歉，而對於他個人行為造成店家及相關人員的困擾，他都是表達深感歉意並且承擔所有責任。」

曹格經紀公司聲明如下：

本案在事發天已經由就是音樂代表向店家及員工達成協議取得和解，當晚店家即已立刻向警方銷案。為表誠意立場及釐清事實，藝人做到了全部責任的承擔、全力配合警方要求到局進行筆錄動作。

很遺憾的是爆料者違法竊錄並恣意剪輯影片，上傳網路混淆視聽，毀損藝人聲譽，對於違法的爆料行為，我們必將採取進一步的法律行動，以護權益。

對於媒體所有未取得證實或試圖利用藝人過往事件影射，且影響輿論的不實報導造成藝人名譽損害，我方保留一切造成誹謗的法律追訴權。

我們理解身為藝人的言行會受到大眾的檢視，但也仍享有一般人民的基本權利，包括姓名權、隱私 權、名譽權等，受到個人資料保護法、民法的保障。關於此次事件，警方未盡保護的責任，向媒體公開和解內容、筆錄內容以及個人隱私，為此我們深感遺憾。

就是音樂

2022年3月11日