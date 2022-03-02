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「媽媽對我總不滿意」 吳珊卓自嘲：人生盡是虎媽時刻

記者陳建嘉／台北-洛杉磯連線報導
金球視后吳珊卓(左)與童星姜晉安(右)在「青春養成記」為母女配音。（圖：迪士尼提供）
金球視后吳珊卓(左)與童星姜晉安(右)在「青春養成記」為母女配音。（圖：迪士尼提供）

皮克斯動畫「青春養成記」找來金球視后吳珊卓、華裔童星姜晉安配音，敘述一個只要情緒激動，就會變成紅色熊貓的小女孩，與家人、朋友展開的一段奇幻旅程。該片2日舉辦線上全球記者會，吳珊卓在片中為「虎媽」李明配音，她搞笑承認自己也有一個管教甚嚴的媽媽，「我整個人生都是『虎媽時刻』」

吳珊卓曾在自家廚房被媽媽語帶脅迫說「如果妳更整潔一點，那我可能會更愛妳」，讓她覺得很誇張，還將這段話貼上自己的IG，吳珊卓坦承在成長過程中有過叛逆期，「我不能阻止她，但我也不會做她要我做的，因為那就不是我了」，即便媽媽對她總是不滿意，但她認為這種不滿能帶給她動力，「但我還是非常愛我的媽媽」

這一回能與皮克斯合作，吳珊卓開心說像是完成其中一項人生清單，「這個故事講述一名13歲華裔女孩在青春期的轉變，與母親之間的關係，對我來說非常重要」。「青春養成記」由奧斯卡最佳動畫短片「包‧子」導演石之予，在這部好萊塢動畫片裡面，放入不少亞洲文化，是最吸引她加入這部電影的主因。

華裔新人姜晉安為小女主角「美美」配音，她的父母親分別是新加坡人、台灣人，她說自己從小就是皮克斯的動畫迷，「當我試鏡上這個角色時，第一個跟我媽媽說，我後來還有拿劇本給爸爸看，他整個人超興奮」，其實這故事與她的相似處非常多，包括她媽媽的名字中間有個「明」字，媽媽稱她是「妹妹」，念起來很像她的角色名「美美」，而且她自己最愛的動物就是熊貓，對這部電影更有共鳴。

「青春養成記」是皮克斯探討華人家庭議題的全新動畫。（圖：迪士尼提供）
「青春養成記」是皮克斯探討華人家庭議題的全新動畫。（圖：迪士尼提供）
金球視后吳珊卓在「青春養成記」為「虎媽」李明配音。（圖：迪士尼提供）
金球視后吳珊卓在「青春養成記」為「虎媽」李明配音。（圖：迪士尼提供）
「青春養成記」的小女孩美美(右)只要情緒一激動就會變成紅色熊貓。（圖：迪士尼提供...
「青春養成記」的小女孩美美(右)只要情緒一激動就會變成紅色熊貓。（圖：迪士尼提供）
怪奇比莉(中)先前出席「青春養成記」洛杉磯首映，與吳珊卓(右)、姜晉安(左)合影...
怪奇比莉(中)先前出席「青春養成記」洛杉磯首映，與吳珊卓(右)、姜晉安(左)合影。（圖：迪士尼提供）
「青春養成記」是皮克斯首部以華人當主角的動畫電影。（圖：迪士尼提供）
「青春養成記」是皮克斯首部以華人當主角的動畫電影。（圖：迪士尼提供）

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