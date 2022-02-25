14歲從烏克蘭移民美國 想不到回烏克蘭做節目就遇戰火

麥克辛西莫科夫斯基回烏克蘭錄節目，就碰上戰爭爆發，還無法離開。圖／摘自IG

俄羅斯攻擊烏克蘭 ，當地民眾措手不及，首都基輔的地鐵站 已湧入許多避難人潮，部分大街上也只有車子、不見行人。曾經因為參與多季「舞林群星會」而在美國小有名氣的烏克蘭裔專業舞蹈老師麥克辛西莫科夫斯基，剛巧這陣子返回烏克蘭錄製當地版本的「世界舞林珍霸」最新一季，就這樣被困在基輔，坦言有如童年時的創傷後症候群又回來了。

麥克辛在烏克蘭南部的港都敖德薩出生，那時烏克蘭還是隸屬於蘇聯，仍在共產統治之下，蘇聯解體之後的3年，麥克辛一家就移民 到紐約，他得以在美國找到自由、快樂的生活，也靠著一身的舞技能夠自力更生，更幸運的因為參與ABC電視網招牌綜藝節目「舞林群星會」，在其中與藝人或名人組隊搭檔比拚舞藝，贏得一批死忠粉絲，成功踏進演藝圈，

儘管已在美國娶妻生子，近年來時不時會回到烏克蘭錄節目，其中包括在烏克蘭版的「舞林群星會」當評審，最近也接下烏克蘭版「世界舞林珍霸」最新一季的評審。「世界舞林珍霸」本是珍妮佛洛佩茲等打造的舞蹈競賽節目。麥克辛因為這些節目又回到烏克蘭，每次都固定留下來住一段時間，變得更了解當地，也重新認識當地的人民，再次找到愛。畢竟他小時候是蘇聯統治時期，民情和官方語言都與現在大不同，他在移民美國前，對蘇聯造成的陰影感觸很深，這兩天俄軍進入烏克蘭，他童年恐懼又回來了。

麥克辛在戰爭爆發後上傳了好幾支短片，聽得出語氣緊張，他坦言心裡害怕，也變得很易感，很想快點回到美國的家，但他知道自己還有路可以走，至少他有不一樣的護照，不像他在烏克蘭的友人，全家大小都沒得逃，他認為已經2022年的文明社會，這絕不是解決事情的方法，戰爭絕對不是答案。至於自己還留在基輔的時候，會盡可能拍一些當地情況的畫面，讓世人知道真相。