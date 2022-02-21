帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世

楚原數年前曾獲香港電影金像獎頒發「終身成就獎」。圖／摘自微博

曾經執導「流星蝴蝶劍」、「楚留香」等膾炙人口古龍武俠片的資深名導楚原，傳21日下午在港逝世，享年87歲，他曾於2018獲香港電影 金像獎頒發「終身成就獎」，是他最後一次公開露面。

楚原本名張寶堅，父親為粵語片演員張活游，妻子就是粵語片「神鵰俠侶」女主角、史上首位銀幕「小龍女」南紅。他曾和其他3位名導李翰祥、胡金銓及張徹被喻為「4大帥」，一生共執導逾120部電影。

雖然在1950年代已開始擔任粵語片編劇，楚原轉任導演後表現更輝煌，他喜好文藝，擅長將武俠片用唯美的場景、詩意的對白包裝，大受台灣觀眾歡迎。他在1970年代以一部「七十二家房客」刷新香港影史賣座紀錄、成了邵氏紅人，接下來又因票房失利被打入冷宮，不得志時想到把武俠小說 搬上銀幕，改編了一堆金庸小說卻無法順利得到支持開拍，才轉而以製作規模不需那麼大的古龍小說改編踏出嘗試第一步，竟意外大成功，鹹魚翻生，成為邵氏當家台柱名導。

那時「古龍、楚原、狄龍」有如「金三角」，只要攜手，在台無不大賣，1980年，由他拍攝的上下兩集「倚天屠龍記」，於暑假檔搭到金庸小說在台解禁的話題，瘋狂熱賣，成為年度國片票房冠軍。然而古裝武俠熱終有退燒時，幾年後他就離開邵氏，成立自己的公司，拍時裝文藝喜劇。

楚原之後執導了鍾楚紅、梁朝偉、夏文汐主演的「花心紅杏」，周潤發、王祖賢、葉蒨文「大丈夫日記」等片，也在「警察故事」演大反派，並參演港劇「真情」等，21世紀後才逐漸在公眾眼前淡出。