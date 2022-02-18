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裘莉太過分 布萊德彼特不忍了？對她提告

記者蘇詠智／即時報導
位於法國東南方的莊園，成為布裘新的爭執焦點。(路透資料照片)
位於法國東南方的莊園，成為布裘新的爭執焦點。(路透資料照片)

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉還未能正式分道揚鑣，又再掀起新的戰火，過去好幾年都沒有採取攻擊的小布，終於決定不再退讓，控告裘莉擅自將自身擁有的法國莊園股分售出，沒有如之前約定的先知會他，讓他蒙受莫大損失。

布裘當初相中位於法國東南方的這棟莊園，一方面是想將其打造成家族事業的基地，因為莊園附近有大片的葡萄園，兩人可以採收、釀酒，老了之後也可以在此安享晚年。不料他們結婚後兩年就婚變，早先的規畫竟變成爭執的來源，布萊德彼特堅持裘莉該遵守昔日的約定，但她卻沒有讓他先知道，就把自身的股分賣給俄羅斯商人尤里謝佛勒，一來違背協議，二來也讓他損失慘重，他早就將該莊園視為自己的家，現在俄羅斯的財團一進來，他不方便再長期待在那兒，釀酒的事業也增添經營上的困難。

在訴狀中，布萊德彼特稱裘莉原先和他對等投資，卻沒過幾年就表示無法再繼續出錢，此後該莊園與釀酒事業幾乎全是他在花錢維持經營，應該有70%的貢獻都來自於他，裘莉這麼做相當沒道義。不過歐美媒體早先報導裘莉對小布恨意很深，又為了長期打離婚戰耗費大筆金錢請律師，也難怪會迅雷不及掩耳，火速賣掉股分換現金，順便還能給小布重擊。

布萊德彼特(右)對安琪莉娜裘莉提出新的控訴。(歐新社資料照片)
布萊德彼特(右)對安琪莉娜裘莉提出新的控訴。(歐新社資料照片)

裘莉 小布 布萊德彼特

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