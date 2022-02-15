歐陽靖產後立刻收到老公分手信 望兒爆哭：對不起

歐陽靖(右)在台獨自帶兒子長大。圖／摘自臉書

華裔 美籍歌手歐陽靖經常PO文分享育兒經，15日以「養一個小孩要花多少錢」為題，透露當初剛生下兒子，還在坐月子，竟收到老公從日本 傳來的分手訊息，「我抱著傷口仍劇痛的下腹，凝視著嬰兒床中的新醬，一邊哭泣一邊對他說：『媽媽對不起你，沒給你完整的家庭。』」讓她忍不住想罵髒話，怒喊：「人生根本無法照劇本走啊！」

歐陽靖透露，原本懷孕期間就已經打好如意算盤，「從東京回台待產，等做完月子再帶寶寶到日本，連涉谷初台附近的幼稚園跟小學我都調查好了！我想給孩子有餘裕的生活，還有最多的陪伴跟愛…然後，疫情 就爆發了。接著，我們遇上了突如其來的種種現實面問題，一切事業都無法照原訂計劃進行，心靈也跟著慌亂失衡。」

歐陽靖和先生都因疫情工作受到影響，她笑稱，兒子「新醬」出生以來，「我就在幻想他哪天可以開始賺錢養家？雖然距離這個夢想還很遙遠，但他的確為自己賺到一些尿布跟玩具，幫了媽媽大忙！」而如今，歐陽靖獨自在台帶著兒子長大，並與媽媽譚艾珍從台北移居到台南生活。

最後，歐陽靖得出結論，「如果你的經濟底子沒有能承擔風險的厚度…還是別生小孩吧！『養一個小孩要花多少錢』根本就不是個問題，問題在於你選擇的人生劇本是否有辦法接受滾動式調整。」