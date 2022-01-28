我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

直擊／南加公寓傳持槍入室搶劫 華人1死1傷

第5次終於結對婚？尼可拉斯凱吉：她是我最關心的人

記者蘇詠智／綜合報導
尼可拉斯凱吉（左）與芝田璃子曾一起為「FLAUNT」拍攝封面。（取材自Instagram）
尼可拉斯凱吉（左）與芝田璃子曾一起為「FLAUNT」拍攝封面。（取材自Instagram）

曾有過四段失敗婚姻的尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage），現任妻子芝田璃子比他小30歲，被戲稱是「父女戀」，兩人即將出生的孩子會比尼可拉斯凱吉的四個孫子孫女都還要小，儘管情況看起來尷尬，尼可拉斯凱吉卻對這段婚姻非常滿意，不但稱芝田璃子是他生命中最關心的人，也認為第五次終於結對了。

出身自知名演藝世家柯波拉家族的尼可拉斯凱吉，除了曾與女友未婚生下大兒子外，接下來和同樣出身自演藝世家的派翠西亞艾奎特（Patricia Arquette）結婚，6年後離異。之後他娶了心目中超級偶像「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的女兒麗莎瑪莉（Lisa Marie Presley），這一次才撐兩年就離婚。第三段婚姻娶的是韓裔艾莉絲金，也生了個兒子卡艾爾，12年後離婚。第四段的小池惠里香，他堅信是被騙婚，結了四天後想要離異，果真不到一年就分道揚鑣。

對於自己輝煌的情史，尼可拉斯凱吉近日接受「洛杉磯時報」訪問時自嘲：「我現在真的在很快樂的婚姻生活中，我知道五次有點多，但我覺得這次終於做對了。」儘管他如此自信，是否真的能和芝田璃子相首到彼此都白頭，還待時間來證明，各方拭目以待。

尼可拉斯凱吉 韓裔 洛杉磯

上一則

黃曉明幾任女友皆女神 交往條件「最愛女友忠誠」

下一則

董潔秀身材飄仙味 12歲兒身高直逼媽

延伸閱讀

黃曉明幾任女友皆女神 交往條件「最愛女友忠誠」

黃曉明幾任女友皆女神 交往條件「最愛女友忠誠」
黃曉明、baby離婚聲明曝光 共同撫養孩子 會告造謠者

黃曉明、baby離婚聲明曝光 共同撫養孩子 會告造謠者
黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

江宏傑離婚福原愛後暴瘦 深夜吐露育兒心聲

江宏傑離婚福原愛後暴瘦 深夜吐露育兒心聲

熱門新聞

趙麗穎身穿4000元左右的皮衣。（取材自微博）

春晚彩排如炫富現場 趙麗穎穿4000元皮衣 賈玲棉襖上萬

2022-01-22 02:30
張庭（左）在風波後首次露面，與女兒一同出鏡。（取材自微博）

風波後首現身 張庭掩面痛哭 12歲女兒狂打揖求網友原諒

2022-01-24 02:26
蔡頭生前曾自豪動過陰莖加粗手術。(圖:中天提供)

蔡頭病逝 曾自豪動過陰莖加粗手術 最後悔也是整形

2022-01-26 19:15
爆料王祖賢穿海青禮佛的網友，忍不住出面替王祖賢抱不平。 （取材自小紅書）

54歲王祖賢被酸老又胖？網友抱屈：她其實像仙女

2022-01-26 15:33
張庭、林瑞陽事業面臨挑戰。圖／摘自微博

林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相

2022-01-20 11:33
湯姆克魯斯被傳要演鋼鐵人，引起觀眾高度矚目。（路透資料照片）

看仔細...湯姆克魯斯版「鋼鐵人」首曝光 真的是他？

2022-01-23 15:25

超人氣

更多 >
英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦
股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告

股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷
「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德
識別KN95口罩假冒產品看這些

識別KN95口罩假冒產品看這些