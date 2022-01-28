第5次終於結對婚？尼可拉斯凱吉：她是我最關心的人

尼可拉斯凱吉（左）與芝田璃子曾一起為「FLAUNT」拍攝封面。（取材自Instagram）

曾有過四段失敗婚姻的尼可拉斯凱吉 （Nicolas Cage），現任妻子芝田璃子比他小30歲，被戲稱是「父女戀」，兩人即將出生的孩子會比尼可拉斯凱吉的四個孫子孫女都還要小，儘管情況看起來尷尬，尼可拉斯凱吉卻對這段婚姻非常滿意，不但稱芝田璃子是他生命中最關心的人，也認為第五次終於結對了。

出身自知名演藝世家柯波拉家族的尼可拉斯凱吉，除了曾與女友未婚生下大兒子外，接下來和同樣出身自演藝世家的派翠西亞艾奎特（Patricia Arquette）結婚，6年後離異。之後他娶了心目中超級偶像「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的女兒麗莎瑪莉（Lisa Marie Presley），這一次才撐兩年就離婚。第三段婚姻娶的是韓裔 艾莉絲金，也生了個兒子卡艾爾，12年後離婚。第四段的小池惠里香，他堅信是被騙婚，結了四天後想要離異，果真不到一年就分道揚鑣。

對於自己輝煌的情史，尼可拉斯凱吉近日接受「洛杉磯 時報」訪問時自嘲：「我現在真的在很快樂的婚姻生活中，我知道五次有點多，但我覺得這次終於做對了。」儘管他如此自信，是否真的能和芝田璃子相首到彼此都白頭，還待時間來證明，各方拭目以待。