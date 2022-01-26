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一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？

羅霈穎借出2000萬「包括藝人」 兄怒：惡意長期詐騙

娛樂新聞組／綜合報導
羅青哲舉行羅霈穎生前精品的公益拍賣會。（記者林怡秀／攝影）
羅青哲舉行羅霈穎生前精品的公益拍賣會。（記者林怡秀／攝影）

羅霈穎前年被發現在家中猝逝，生前愛好名牌的她，身後留下為數不少的精品包，羅霈穎哥哥羅青哲26日舉辦「閃亮的回憶」公益拍賣會，拍賣品除了羅青哲的書畫，還有羅霈穎收藏的精品。羅青哲透露，當時整理妹妹遺物時，發現好幾張沒有兌現的支票，總金額高達2000萬台幣，借款人身分包括藝人和閨密，他已請律師循法律途徑解決，盼替妹妹討回公道。

羅青哲說，當時在妹妹家中有很多別人簽給她的本票或支票，「後來都是沒有兌現，我們從她的訊息都有看到完整的紀錄，我們正在跟律師商量，看怎麼樣替妹妹討回公道。」他表示光支票就有2000多萬，也脫口在欠錢的名單中，包括藝人和與羅霈穎的「閨密」，但他自認對財務一竅不通，要交給專業的會計師和律師處理。至於提告的關鍵是什麼？「訊息都記錄得很清楚，覺得這些都是惡意的長期詐騙，這些人還都脫產了，以我個性，絕對不會善罷干休。」

這次的拍賣會，羅青哲花了長達一年多整理，「我也發現妹妹對做公益毫不手軟，這點我很慚愧，因為我從來沒想過要做公益。」他坦言整理的過程多少還是很難過，「她本來是要好好享受她的人生，這些東西到我手上來，我有點不知所措，但公益拍賣應該是這些收藏最好的去處。」而外傳羅霈穎的4億遺產，他表示由在美國的二哥繼承，「二哥是生意人，交給專家處理會比較好。」

羅霈穎。（本報資料照片）
羅霈穎。（本報資料照片）

拍賣 支票 詐騙

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